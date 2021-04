Fotball Fotball Her er han endelig tilbake. Nå begynner det skumle for Ciljan Per Ciljan Skjelbred innrømmer at han kom tilbake på banen for tidlig i fjor høst. Det medisinske apparatet passet godt på da Per Ciljan Skjelbred endelig var tilbake på treningsfeltet på Lerkendal tirsdag. Foto: RUNE PETTER NESS Christian Skare Stendal Nå nettopp - Det var godt. Nå er jeg lei av å bare være inne i den mørke bunkersen, så det var godt å komme seg ut og drible, finte, kjenne litt på ballen og jobbe med kondisjon med ballen. Per Ciljan Skjelbred har måttet holde på for seg selv i over to måneder, helt siden foten sto igjen i kunstgresset under Rosenborgs treningsleir på Frøya i slutten av februar.

Må passe på

Men tirsdag var han endelig tilbake på treningsfeltet der resten av lagkameratene også var. Skjelbred måtte riktignok holde på for seg selv, men konstaterer etter økten at «det kjennes bra».

- Jeg har kjørt på med tredemølle den siste uken og utfordret kneet mer. Og i dag var gulroten å få gå ut, sier han.

Nå skal kneet bygges opp igjen. Og selv om kneet kjennes fint, mener Skjelbred det er grunn til å være ekstra påpasselig akkurat nå.

- Nå kan jeg bli for ivrig, og det er litt skummelt nå, for nå kjennes det bra ut. Jeg har trent bra styrke, men nå kommer de små bevegelsene med ball og ting du ikke er forberedt på, kan skje. Det kan være nok til å få et lite tilbakefall, og det ønsker vi ikke. Så det blir bare kontrollert med ball, sier Skjelbred.

Trøblete høst

Han har i det hele tatt vært plaget av skader etter returen fra tysk fotball. I sin siste forestilling for Hertha Berlin, måtte Skjelbred av banen med en leggskade som hadde plaget ham i ukene før avskjedskampen.

Den vedvarte også etter returen til Lerkendal, og midtbanekrigeren spilte med smerter den første perioden.

Så pådro han seg en ny skade, da han fikk en strekk på baksiden av låret i hjemmekampen mot Sarpsborg.

Og da han så frem til en oppkjøring uten trøbbel, kom altså kneskaden som har satt ham ute lenge.

Måtte bort fra tredemølla

Etter tirsdagens trening bekrefter Skjelbred at han kom for kjapt tilbake på banen under fjorårshøsten.

- Ja, det var jeg. Litt for tidlig, sier han med et skjevt smil.

Det skal ikke gjenta seg.

- Nå holder jeg igjen. For nå har vi en plan, og den har vi egentlig fulgt hver dag, og det stemmer bra med prognosene på kneet. Det medisinske teamet har vært flinke til å holde igjen, og pushe rett. Nå er vi kommet dit at jeg ikke kan springe fort nok på mølla, og det er jo bra. Derfor må jeg ut av og til for å gjøre andre ting, og simulere det jeg ønsker å gjøre i kamp, sier Skjelbred.

Tidsplanen forblir som den har vært. Midten av mai, slutten av mai. Da skal han være tilbake på banen. Men 16.mai-kampen borte mot Bodø/Glimt henger i en tynn tråd.

- Det tror jeg kan bli knapt. Men vi får se. Jeg vil være 100 prosent, og nå begynner vi denne uka med å pushe grensene, uten å tråkke over.