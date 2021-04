Haaland-dobbel ga livsviktig Dortmund-seier

(Wolfsburg – Dortmund 0–2) Erling Braut Haaland (20) viste seg fra sin beste side da Dortmund for alvor spilte seg inn igjen i Champions League-kampen.

24. apr. 2021 17:22 Sist oppdatert nå nettopp

12 minutter ut i toppkampen slo Wolfsburgs Ridle Baku en støttepasning hjemover. Det endte med å bli en perfekt gjennombruddspasning til Haaland som kom alene med keeper, og 20-åringen straffet vertene nådeløst.

Haaland var også så effektiv det er mulig å være da han satte inn 2–0 etter 68 minutter – på et tidspunkt Dortmund var en spiller mindre. Innbytter Thomas Delaney vant ballen og slo umiddelbart i bakrom. Lynraske Haaland parkerte forsvaret før han avsluttet perfekt.

«Haaland – Dortmunds blonde bøffel», skriver Tysklands storavis Bild.

– Haaland har mange gode lagkamerater, men i dag tror jeg han kan ta æren alene, sier Eivind Bisgaard Sundet, Viaplay-kommentator.

– For et villdyr av en spiss Haaland er, twitrer fotballekspert Lars Tjærnås.

Seieren var helt nødvendig for Dortmunds håp om å bli blant de fire beste – som får spille i Champions League neste sesong.

– Vi visste vi måtte vinne. Haaland er veldig viktig. Målene hans viser det. Jeg er glad for at han fikset de to målene vi trengte, sier Dortmund-ving Jadon Sancho i et intervju vist på Viaplay.

Slik ser toppen i Bundesliga ut med tre runder igjen:

Fakta Gjenstående kamper Leipzig: Stuttgart (H), Dortmund (B), Wolfsburg (B), Union Berlin (H) Wolfsburg: Union Berlin (H), Leipzig (B), Mainz (H) Frankfurt: Leverkusen (B), Mainz (H), Schalke (B), Freiburg (H) Dortmund: Leipzig (H), Mainz (B), Leverkusen (H) Vis mer

Utenom scoringene var Haaland farlig frempå ved flere innlegg, men timingen og millimeterne satt ikke perfekt. Nordmannen kom til en god sjanse kort tid etter hvilen, men det harde skuddet gikk rett på Koen Casteels. Haaland holdt også på å fullføre hat-tricket med en heading.

Dortmunds juvel står nå med 25 mål på 26 ligakamper. Bayern Münchens Robert Lewandowksi er toppscorer med utrolige 36 fulltreff på 26 kamper.

TALLENES TALE: Slik spilte Erling Braut Haaland mot Wolfsburg. Foto: Sofascore.

Haaland har scoret 16 mål på bortebane denne sesongen. Det slår den tidligere Dortmund-rekorden til Pierre-Emerick Aubameyang (nå i Arsenal) med 15 bortemål i 2016/17.

Dagens kamp var var 10. gang denne sesongen Haaland scorer to eller flere mål i samme kamp i Bundesliga.

Det var ellers jevn kamp, og det var Wolfsburg som hadde flest muligheter, men det ble bare nesten. Haalands 17 år gamle lagkamerat Jude Bellingham fikk rødt kort etter timen spilt, men Wolfsburg klarte ikke å utnytte overtallet.