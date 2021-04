Real Madrid-sjefen med påstand om Norge: – Det er helt feil

Florentino Pérez sa at de skandinaviske landene ønsket en sammenslåing.

Florentino Pérez skal være president i den nye superligaen. Foto: AP

20. apr. 2021 15:12 Sist oppdatert nå nettopp

Natt til tirsdag ble et intervju med Real Madrid-presidenten Florentino Pérez sendt på spansk TV.

Den mektige fotballtoppen snakket om alt fra Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo og en den nye superligaen (som han skal være president for). Og det var ved sistnevnte tema at han kom inn på skandinavisk fotball.

– Uefa må skjønne at fotballen har endret seg i Europa. Det finnes land som vil lage annerledes turneringer enn de som finnes nå. Landene i Skandinavia, de fire landene der, vil lage en annen liga, akkurat som landene i Benelux, sa Pérez i det berømte TV-programmet El Chiringuito.

Real Madrid-president Florentino Pérez var på spansk TV i godt over en time natt til tirsdag. Foto: Skjermdump, Twitter (@elchiringuitotv)

– Helt feil

Med «landene i Skandinavia» siktet Pérez trolig til Norge, Danmark, Sverige og Finland (sistnevnte er egentlig ikke i Skandinavia).

Var Real Madrid-sjefen på bærtur? Eller ønsker de skandinaviske landene en felles liga?

– I denne konteksten er det helt feil, sier Cato Haug, styreleder i Norsk Toppfotball, om Pérez sin påstand.

– Det er nok et argument spanjolene bruker for å prøve å finne gode grunner for det de selv gjør, legger Haug til.

Jakob Høyer i det danske fotballforbundet vil ikke kommentere Pérez «forklaringer og uttalelser» og ber Aftenposten ta kontakt med Norges Fotballforbund (NFF).

Ifølge kommunikasjonssjef Gro Tvedt Anderssen kjenner heller ikke NFF til noen planer om en skandinavisk superliga.

La ned Royal League

Cato Haug påpeker riktignok at de skandinaviske landene testet ut Royal League for cirka 15 år siden. Det var en turnering som ble spilt på vinteren med de beste lagene fra Danmark, Sverige og Norge. Turneringen ble imidlertid lagt ned i 2007 på grunn av liten interesse.

Her kjemper Rosenborgs Øyvind Storflor og Helsingborgs Fredrik Bjørck om ballen under Royal League-kampen mellom lagene i 2006. Turneringen ble ingen suksess. Foto: NTB

Haug ser ingen sammenheng mellom Royal League og den nye foreslåtte superligaen i Europa.

– Royal League var ikke i konteksten av å lage noe i stedet for noe annet. Det var heller ikke hensikten å tappe penger fra noe annet, sier Haug.

På Uefas ligaranking er Danmark rangert som nummer 14. Norge og Sverige er nummer 22 og 23.