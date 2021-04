Gamst har lenge vært i tenkeboksen. Nå har han tatt avgjørelsen.

Morten Gamst Pedersen (39) velger å fortsette i Alta.

SIGNERER: Her skriver Morten Gamst Pedersen under på en ny avtala med Alta IF. Foto: Alta IF

Det forteller klubben i en pressemelding fredag formiddag. Gamst Pedersen spilte også forrige sesong i klubben.

- Jeg har ikke ønsket å stresse med å ta en avgjørelse, og har hatt mange diskusjoner med ulike klubber i både Norge og utlandet. Til slutt landet jeg på at jeg ville fortsette på det vi begynte på her i Alta i fjor. Når sesongen ble så amputert som den ble, kjente jeg at det føltes uferdig. Nå gleder jeg meg til å komme i gang igjen, sier Gamst i pressemeldingen.

I Alta gleder de seg over å ha Gamst tilbake.

– Morten var en flott og viktig type i garderoben vår i hele fjor, og vi har savnet både den ungdommelige personligheten hans, og gjennomprofesjonelle spilleren han er. Vi er glade for at han ønsket å være med oss enda et år, sier han.

TILBAKE: Morten Gamst Pedersen i aksjon for Alta IF i fjor. Foto: Alta IF

Suksess i Alta

Morten Gamst Pedersen kom til TIL foran 2000-sesongen og ble sommeren 2004 solgt til engelske Blackburn Rovers der han spilte ni sesonger og scoret 35 mål på 288 kamper i Premier League.

I 2013/2014-sesongen spilte han for tyrkiske Karabükspor før han returnerte til Norge og Rosenborg der han spilte til 2016 før han kom hjem til Tromsø og igjen ble en viktig spiller for TIL helt til han ikke fikk fornyet tillit foran 2020-sesongen.

Han fikk 218 kamper og 55 scoringer for TIL i sin karriere før han returnerte til Fibnnmark og Alta IF foran fjorårets sesongen der det ble syv mål 13 kamper.

Siden oppstarten i år har han holdt formen ved like i Tromsdalen og TUIL helt frem til han altså igjen ble Alta-spiller.

På A-landslaget ble det 83 kamper og 17 scoringer.