Rekdal fikk sin Start-revansje – HamKam smadret trenerens gamle klubb

(Start – HamKam 1–4) Kjetil Rekdal møtte Start for første gang siden han var trener der. Det ble et gledelig gjensyn for HamKam-treneren.

5. juli 2021 19:53 Sist oppdatert nå nettopp

Etter en «tøff» avskjed som Start-trener i 2019, fikk Kjetil Rekdal den perfekte revansjen på Sparebanken Sør Arena mandag.

– Dette var en deilig revansje. Tre nye poeng i banken, skriver HamKam-spiller Aleksander Melgalvis på Twitter.

– For meg er det en kamp om tre poeng og ingen ting annet, sa Rekdal før kampen.

Scoringer av Kristian Eriksen, Morten Bjørlo og Ruben Alegre sørget for at HamKam ledet 3–0 etter en time borte mot Start. Eirik Schulze skapte litt spenning i oppgjøret med sin redusering, men den spenning forsvant toalt med Albert Berishas scoring på overtid.

– Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd. Men så viser vi litt hovmod på 3-0 og lar Start få presse oss hardt. Men det er en fantastisk seier og en strålende prestasjon av guttene våre fra start og fram til 3-0, sier Rekdal til Eurosport.

Dermed kan HamKam ta turen hjem med tre sterke poeng i bagasjen. Med det befester sin posisjon på toppen av tabellen i Obos-ligaen. Etter ti serierunder står Hamar-klubben med 23 poeng.

GLEDELIG GJENSYN: Kjetil Rekdal kunne smile etter seieren mot Start. Foto: Tor Erik Schrøder

For Start ser det langt mørkere ut. Etter nedrykket fra Eliteserien forrige sesong har de bare klart å skrape sammen ti poeng på like mange kamper på nivå to denne sesongen.

Det holder til 14. plass på tabellen. På de seks siste kampene har det blitt fem tap for sørlandsklubben.

Bryne lå nærmest HamKam på tabellen før runden, men tapte 1–4 for Raufoss. Jerv tok med sin 1–0 seier mot Åsane turen opp på andre plass – tre poeng bak HamKam.

Fredrikstad snudde sin kamp mot KFUM Oslo, og vant 2–1. De tar steget forbi Bryne, og opp på tredje plass med 18 poeng.

I motsatt ende av tabellen, tok tabelljumbo Stjørdals/Blink tre viktige poeng mot Grorud. Med det går de opp i ryggen på Sandnes Ulf før de møter Aalesund mandag kveld.