Berg fullroser Glimt før storkampen: – Imponerende

BODØ (VG) Legia Warszawa har en mental utfordring å knekke. Det kan Bodø/Glimt utnytte når de møtes til kamp i Champions League-kvalifiseringen, tror Henning Berg.

ERFARING: Henning Berg har både ledet Legia Warszawa og vært med å slå dem ut av Europa. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– De ryker ofte ut og har hatt flere store nedturer i Champions League. De er ustabile og har røket for mindre lag tidligere, forteller Henning Berg.

Og han vet hva han snakker om. Omonia Nicosia-treneren slo ut polakkene av Champions League-kvalifiseringen i fjorårssesongen, tross at det var Legia som var favorittene.

Berg kjenner også den polske seriemesteren bedre enn de fleste. 51-åringen var manager for hovedstadsklubben i nesten to år i 2014–15 og vet godt hva som venter Glimt.

– Det er mer fysisk fotball enn teknisk, forteller Berg.

Noe han mener Bodø/Glimt kan dra nytte av i onsdagens kamp på Aspmyra.

– Legia er et ganske robust, fysisk lag, men det kommer til å gå fort på kunstgresset i Bodø. Hvis de klarer å holde tempoet, rytmen og samspillet oppe, kan bli vrient for Legia i Bodø. Glimt har vist seg å være offensive og modige tidligere, som mot Milan i fjor, sier Berg.

Polens største

Legia Warszawa er Polens største klubb med 15 seriemesterskap, men har, som Berg nevner, slitt i Europa de siste sesongene. Begge de foregående sesongene har de måttet gi tapt i playoff til Europa League, noe som har satt spor. Før oppgjørene mot Glimt tok klubben kontakt med en psykolog.

– Vi hadde et møte med en psykolog for å finne ut hva spillerne trenger før kampene. Der fant vi ut at vi trenger friske bein, vilje og sult etter å vinne ballen. Vi ønsker å holde høy intensitet i kampene, sier Legia-trener Czesław Michniewicz til legionisci.com.

Spillerne har også være ivrige etter å få mest mulig informasjon om sin norske motstander, og klubben har sendt speidere til Norge for å forberede seg. Laget har også trent på kunstgress for å forberede seg på norske forhold.

– De har kontroll på Glimt. Utfordringen til Glimt er at de mistet mange gode fotballspillere i fjor. Hadde de hatt det samme laget, hadde de hatt større sjanser, mener Berg, som er svært imponert over Kjetil Knutsen og co.

– De har jobbet sykt bra, all ære til det arbeidet Knutsen har gjort. De har vist en imponerende kontinuitet og utvikling – en stor prestasjon sett i forhold til ressurser og at de har mistet mange spillere, sier Omonia-treneren.

Ikke storfavoritt

Pawel Tanona jobber som journalist for Radio Luz og Futbolu Po Skandynawsku, og følger både norsk og polsk fotball tett. Ifølge ham er Bodø/Glimt fremdeles et ukjent lag i Polen, men de siste sesongens suksess har gjort at flere har fått øynene opp for nordlendingene.

– Interessert rundt fotball er større i Polen enn i Norge, så flere medier har allerede analysert sterke og svake sider av det norske laget, slik at alle Legia-supporterne kan studere dem, forteller Tanona, som er bosatt i Norge.

Tross Legias rike erfaring med europeisk fotball, holder ikke lagets supportere storklubben som soleklar favoritt i oppgjøret mot Glimt.

– Det er flere Legia-supportere som mener at klubben deres kan gå videre uten større problemer. Samtidig er det også flere som mener at det blir veldig jevnt. Når man leser mediene, kan man lese at Glimt er et godt lag – et av de verste Legia kunne trekke, sier Tanona, og viser til at de polske lagene er ute av sesong.