Sandefjord forverret Stabæk-krisen – syvende strake kamp uten seier

BEKKESTUA (VG) (Stabæk - Sandefjord 0–2) Etter kun én seier på sesongens første ti kamper er bæringene ligaens dårligste formlag.

4. juli 2021 16:52 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag sørget Vidar Ari Jónsson og Alexander Ruud Tveter for at Sandefjord ble et nytt skjær i sjøen for det akterutseilte Stabæk-skipet.

Med ett poeng på de syv siste kampene er til og med Brann på jumboplass i bedre form enn Stabæk. Brann er det eneste laget Stabæk har slått denne sesongen (2–0 på Nadderud 27. mai.)

FORTVILELSE: Stabæk-spillerne klarte ikke å få ballen i mål hjemme mot Sandefjord. Foto: Hanna Johre

Det var mer eller mindre ingenting som stemte for Stabæk søndag. Jónsson hamret inn en perle av en scoring da han bøyde ballen i det lengste hjørnet.

Etter pause sørget Ruud Tveter for at det gikk fra vondt til verre for Stabæk da han satte inn sin egen retur. Sandefjord står nå med imponerende ni poeng på de siste tre kampene. Men trener Hans Erik Ødegaard mener de fremdeles har mye å gå på.

– Vi er fornøyde med de første og siste 20 minuttene. Men mellom der er vi ikke tilfreds. Det gikk alt for tregt. Det ble veldig mye rom som vi kunne utnyttet, men vi viser mentalitet og «fightervilje» i måten vi forsvarer egen boks. Vi har tatt steg i den fasen av spillet, sier Ødegaard til VG.

Stabæk-trener Jan Jönsson er nødt til å snu den negative trenden raskt dersom han skal klare å holde Stabæk i Eliteserien også i 2022. Jönsson var også trener da Stabæk vant serien i 2008.

BETENKT: Stabæk-trener Jan Jönsson sliter med å knekke koden for sitt lag. Foto: Ole Martin Wold

Mot tampen av oppgjøret mot Sandefjord kunne man høre Stabæk-supportere som ba den svenske treneren om å ta sin hatt og gå. Jönsson har i utgangspunktet kontrakt med Stabæk ut 2022-sesongen.

Da Stabæk fikk juling av Bodø/Glimt, kom fotballekspert Jesper Mathisen med følgende spådom på Twitter:

«4-0 til pause i Bodø ja... Hvis ikke Eirik Kjønø er hovedtrener for Stabæk i løpet av sommeren blir jeg veldig overrasket. Jan Jönsson har fått til fantastiske ting i Stabæk tidligere i trenerkarrieren, men nå ser det bekmørkt ut.»

De neste kampene kan bli svært avgjørende for Stabæks sesong. I de tre neste kampene i juli skal Stabæk møte Strømsgodset, Lillestrøm og Mjøndalen.

