Stabæk-krisen fortsetter - Jönsson utelukker ikke å trekke seg

BEKKESTUA (VG) (Stabæk - Sandefjord 0–2) Etter kun én seier på sesongens første ti kamper er bæringene ligaens dårligste formlag.

4. juli 2021 16:52 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Søndag sørget Vidar Ari Jónsson og Alexander Ruud Tveter for at Sandefjord ble et nytt skjær i sjøen for det akterutseilte Stabæk-skipet.

Med ett poeng på de syv siste kampene er til og med Brann på jumboplass i bedre form enn Stabæk. Mot tampen av oppgjøret mot Sandefjord kunne man høre Stabæk-supportere som ba den svenske treneren om å ta sin hatt og gå.

Stabæk-sjef Jan Jönsson forstår at hans stilling nå er et diskusjonstema.

– Dette var årets bunnotering. Det er naturlig at det blir diskusjoner rundt treneren slik som situasjonen er nå. Jeg skal gå i meg selv de neste dagene, sier Jönsson til Stabæk.

– Kan det være aktuelt å trekke seg?

– Kanskje man tenker i de banene, men jeg gjør ikke det akkurat nå. Jeg kommer til å sove dårlig de neste nettene.

– Hvilke grep må dere ta for å snu dette?

– Det handler om totalen, både i fotballen, men også det utenfor. Det handler om hele pakken. Vi er nødt til å reise oss fra dette, sier den svenske hovedtreneren.

Jönsson har i utgangspunktet kontrakt med Stabæk ut 2022-sesongen. Da Stabæk fikk juling av Bodø/Glimt, kom fotballekspert Jesper Mathisen med følgende melding på Twitter:

«4-0 til pause i Bodø ja. Hvis ikke Eirik Kjønø er hovedtrener for Stabæk i løpet av sommeren blir jeg veldig overrasket. Jan Jönsson har fått til fantastiske ting i Stabæk tidligere i trenerkarrieren, men nå ser det bekmørkt ut.»

Også Yaw Amankwah mener det er mye som må gjøres om Stabæk skal ha håp om å spille i Eliteserien i 2022.

– Vi må innfinne oss med at vi er et bunnlag. Det er mulig å snu dette, men vi må ta store grep for å få det til. Vi har vært oppmerksomme på at det er en del ting i hverdagen som ikke er godt nok om man skal prestere. Vi har en del å gå på om vi skal si at vi er en del av en prestasjonskultur, sier midtstopperen til VG, uten at han vil utdype nøyaktig hva han sikter til.

Han mener det først og fremst er opp til spillerne å snu den vonde trenden. På direkte spørsmål om Jan Jönsson er riktig mann for Stabæk, svarer bergenseren følgende:

– Det er helt umulig å si. Det vil man først kunne svare på med fasit i hånd om seks-sju måneder. Men vi har full tillit til Janne.

– Jeg har 100 prosent tillit til Janne. Han er en dyktig trener og jeg liker ham godt. Om noen klarer å snu dette, er det ham, svarer Sammy Skytte til VG på samme spørsmål.

Flere har lansert en løsning hvor assistenttrener Eirik Kjønø tar over som hovedtrener. Det er ikke noe som har vært diskutert innad, understreker Jönsson.

– Det finnes sikkert flere konstruktive løsninger på problemet, men det er ikke noe jeg har tenkt på. Vi har hatt flere lengre møter om holdninger og ting vi vil gjøre bedre. Vi skal også ha det når vi samles igjen etter den lille pausen.

FORTVILELSE: Stabæk-spillerne klarte ikke å få ballen i mål hjemme mot Sandefjord. Foto: Hanna Johre

Etter pause sørget Ruud Tveter for kampens siste scoring. Sandefjord står nå med imponerende ni poeng på de siste fire kampene. Men trener Hans Erik Ødegaard mener de fremdeles har mye å gå på.

– Vi er fornøyde med de første og siste 20 minuttene. Mellom der er vi ikke tilfreds. Det gikk alt for tregt, men vi viser mentalitet og «fightervilje» i måten vi forsvarer egen boks. Vi har tatt steg i den fasen av spillet, oppsummerer Ødegaard til VG.

BETENKT: Stabæk-trener Jan Jönsson sliter med å knekke koden for sitt lag. Foto: Ole Martin Wold

De neste kampene kan bli svært avgjørende for Stabæks sesong. I de tre neste kampene i juli skal Stabæk møte Strømsgodset, Lillestrøm og Mjøndalen.

Selv ikke den sprudlende unggutten Antonio Nusa klarte å utrette stort mot Sandefjord, men han har vist seg frem tidligere: