Haaland smilte av Træff-spørsmål: Sjekk spådommen som ble skivebom

Erling Braut Haaland (20) fikk beskjed om at han snart skulle tilbake til Bryne. Et år seinere ble utenlandseventyret en realitet.

Erling Braut Haaland fikk på mandagens pressetreff i Marbella spørsmål om en melding han fikk fra en Træff-spiller i 2017. Foto: Geir Olsen / skjermdump

Det var i en 3.-divisjonskamp mellom Molde 2 og Træff på Aker stadion sommeren 2017 at den artige meldingen kom. Etter en duell med to Træff-spillere, ble daværende Molde-spiss Erling Braut Haaland liggende på kunstgresset. Men han fikk enkel og kontant beskjed fra den ene av Træff-spillerne, som ba spisstalentet komme seg opp på beina igjen - og la til at han var tilbake i gamleklubben Bryne om et par år. Da hadde Haaland bare vært i Molde i noen måneder.

Men Træffs spiller skulle ta skikkelig feil. Bare noen uker seinere scoret Haaland sitt første eliteseriemål, og karrieren satte virkelig fart. Sommeren 2018, etter en rekke gode kamper for Molde, signerte han kontrakt med RB Salzburg fra 1. januar 2019. I Østerrike fortsatte han å bøtte inn mål, og ble etter hvert solgt til tyske Dortmund. Også der har målene rent inn for den 20 år gamle angriperen.