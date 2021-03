Ny podkast: AaFK-spilleren stjal juletre fra frisørsalong. Dagen etter kom oppgjørets time.

Erlend Segberg er ukens gjest i podkasten Sunnmørsposten.

Erlend Segberg har vært i AaFK litt over tre uker. Foto: Marius Simensen

8. mars 2021 15:31 Sist oppdatert 6 minutter siden

Sunnmørsposten er tilbake med årets tredje utgave av podkasten Sunnmørsball. Tarjei Omenås og Kristian Stenerud har i denne utgaven fått besøk av Erlend Segberg, som ble hentet til klubben i midten av februar.

Han forteller om sine første uker i AaFK, ambisjonene i klubben og forskjellene fra Start og AaFK. Segberg går også inn på hvordan han opplevde det da investorene tok over Start og hentet en haug av nye spillere.

Sørlendingen byr også på en historie rundt et tyveri av et juletre i opprykksrusen etter at Start ble klar for eliteserien i 2019.

Hør podkasten her eller i din foretrukne podkastavspiller: