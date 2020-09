Konfirmert lørdag – historiens yngste TIL-debutant mandag. Likevel kan Runar (15) når som helst bli flyttet ned fra A-laget.

Runar Norheim smilte godt etter at han fikk debuten for TILs A-lag. Men han er klar over at A-lagstilværelsen kanskje bare er midlertidig.

22. sep. 2020 07:05 Sist oppdatert nå nettopp

Sandnes Ulf - TIL 0–3

– Beskjeden om å komme inn kom overraskende på meg.