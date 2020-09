Blink-unggutten fikk trampeklapp i garderoben etter målfesten

– Han var helt outstanding, sier Blink-trener Roar Vikvang.

14. sep. 2020 19:59 Sist oppdatert nå nettopp

Stjørdals-Blink – Sandnes Ulf 5–4 (2–3)

To ganger havnet Blink under med to mål, men de røde og svarte ga aldri opp og kom tilbake hver gang. Til slutt var det scoret ni mål på Mus Stadion Sandskogan, med Blink som det seirende laget.