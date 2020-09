Direkte: Haaland-show i cupen?

Mål for Borussia Dortmund!

Dette er Sanchos 100. kamp for Dortmund. Han står med 35 mål og 37 målgivende pasninger. 72 målpoeng på 100 kamper, der altså.

Dette er Sanchos 100. kamp for Dortmund. Han står med 35 mål og 37 målgivende pasninger. 72 målpoeng på 100 kamper, der altså.

Emre Can tester skuddfoten fra distanse og tvinger frem en redning av keeper. Solid forsøk.

Emre Can tester skuddfoten fra distanse og tvinger frem en redning av keeper. Solid forsøk.

Duisburg ypper seg! Engin dribler seg frem og avslutter, men skuddet går over mål.

Duisburg ypper seg! Engin dribler seg frem og avslutter, men skuddet går over mål.

Åpner Dortmund-karrieren med et tidlig gult kort. Feier til ballen i frustrasjon.

Haaland kommer seg til sin første nesten-sjanse, men det blir litt for trangt i boksen så han får ikke avsluttet ordentlig.

Haaland kommer seg til sin første nesten-sjanse, men det blir litt for trangt i boksen så han får ikke avsluttet ordentlig.

Hazard slår inn fra høyre, ballen går via en Duisburg-spiller og ut til corner.

Hazard slår inn fra høyre, ballen går via en Duisburg-spiller og ut til corner.

Haaland starter i bakrom, men pasningen er for lang og går inn til keeper. Nordmannen ser som vanlig ut til å være pigg og på hugget.

Haaland starter i bakrom, men pasningen er for lang og går inn til keeper. Nordmannen ser som vanlig ut til å være pigg og på hugget.

4′ DEL