AaFKs storscorer ute på ubestemt tid: – Frustrerende

Holmbert Fridjonsson håper han kan være klar til neste ukes hjemmekamp mot Rosenborg, men det er umulig å si helt klart når han er tilbake på banen.

7 minutter siden

AaFK-spissen tok mandag røntgen etter skrekktaklingen han ble utsatt for i søndagens kamp mot Sarpsborg 08, som viste at han ikke hadde pådratt seg et brudd. En MR-undersøkelse viste at det var snakk om en brist i et bein.

– Først må hevelsen i foten gå ned, så må vi bare se hva som skjer. Jeg håper sjølsagt det ikke tar lang tid før jeg er frisk igjen, men det er vanskelig å si noe om hvor lenge jeg blir ute, sier Fridjonsson til Sunnmørsposten.