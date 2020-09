Vi ba fire eksperter om å vurdere Solskjærs tid i United. Alle ga samme karakter.

Ekspertene er enige om at Ole Gunnar Solskjær har gjort en god jobb hittil i Manchester United. Men denne sesongen stilles det større forventninger.

Forventningene er større til Manchester United denne sesongen. Andrew Yates, Reuters / NTB

Lørdag kveld begir Solskjær seg ut på sin tredje sesong som Manchester United-manager.

Nordmannen har mottatt ros og kritikk, hatt gode og dårlige perioder. Det første trofeet som United-manager har uteblitt, tross en sterk avslutning på forrige sesong.

I den anledning har vi bedt fire fotballeksperter om å vurdere Solskjærs jobb siden han ble ansatt vinteren 2018 og si hva som bør forventes av ham denne sesongen.

Simon Peach, sjefskribent for Press Association

Vår vurdering:

– Hvorfor terningkast fire?

– Han har overgått forventningene. Fra å være trygt og populært valg på midlertidig basis, er han blitt et godt valg til å styre overgangsperioden til en klubb som har slitt med å finne veien siden Sir Alex Ferguson gikk av med pensjon i 2013.

– Hva trekker ham ned?

– Terningkastet hadde vært høyere om de hadde vunnet trofeer forrige sesong, og jeg føler at et trofé trengs denne sesongen for å fremskyve utviklingen. Solskjær og styret vet godt at det kreves mye for å bli tittelutfordrere.

– Hva forventer du av ham denne sesongen?

– Det er vanskelig å si hva forventningene er før man ser om de henter flere spillere enn Donny van de Beek. De har skreket etter en høyreving i en årrekke. Forhåpentlig for deres skyld får de karret Jadon Sancho-avtalen over linjen.

Fakta Overgangsmarkedet under Ole Gunnar Solskjær INN: Harry Maguire – 87 millioner euro. Aaron Wan-Bissaka – 55 millioner euro. Bruno Fernandes – 55 millioner euro. Daniel James – 17 millioner euro. Donny van de Beek – 39 millioner euro. Odion Ighalo – lån. UT: Romelu Lukaku – 74 millioner euro. Marouane Fellaini – 7,2 millioner euro. Matteo Darmian – 2,5 millioner euro. Ashley Young – 1,7 millioner euro. Cameron Borthwick-Jackson – gratis. Alexis Sánchez – gratis. Antonio Valencia – gratis. James Wilson – gratis. Ander Herrera – gratis. Vis mer

Jadon Sancho er lenge blitt koblet til Manchester United. Prislappen på 20-åringen skal være på 120 millioner euro. Martin Meissner, AP / NTB

Paul Hirst, Man. United-korrespondent for The Times

Vår vurdering:

– Hvorfor terningkast fire?

– United er definitivt på vei i riktig retning under ham. De spiller mye mer underholdende fotball, men han trenger støtte fra styret denne sommeren hvis klubben skal ta det neste steget og kjempe om tittelen.

– Hva forventer du av ham denne sesongen?

– Ser man bort fra startelleveren, er det veldig lite kvalitet i stallen. Hvis United gir Solskjær tillit og støtte på overgangsmarkedet, er det mulig å kjempe om tittelen i 2021/22-sesongen.

Thore Haugstad, fotballekspert for NRK

Vår vurdering:

– Hvorfor terningkast fire?

– Konseptet og ideen til Solskjær er veldig bra. Han prøver å gjør det som er best for klubben. Han luker ut eldre spillere som han mener har dårlige holdninger, og får inn unge, spennende spillere som kan utgjøre et sterkt lag over tid. Han har fått stallen inn i en fin rytme. De har truffet på nesten alt de har kjøpt, så laget er bedre enn hva han tok over. Sånn sett er rekrutteringen terningkast fem.

– Men?

– Det er vanskelig å gi mer enn fire når de ikke har levert resultatene ennå. De fikk like mange poeng (66 poeng) som når José Mourinho startet sesongen. Det er en veldig lav sum. Solskjær har lagt et godt grunnlag for å gjøre det bra, men før han har vist de resultatene – spesielt i ligaen – er det vanskelig å få høyere enn fire.

– Hva forventer du av ham denne sesongen?

– At han minsker forspranget til City og Liverpool. Jeg ville satt kravet på 80 poeng. Det bør gi en grei topp fire-plassering og plassere dem 10–15 poeng bak toppen. Det er et godt steg oppover med tanke på tittelkamp. Det blir for tidlig å kjempe om det i år, men nesten grunn til sparken om de står stille poengmessig.

Manchester United har tatt 66 poeng de to siste sesongene. Neste år burde de ta 80 poeng, mener NRK-ekspert Thore Haugstad. Sascha Steinbach, Reuters / NTB

Lars Tjærnås, fotballekspert for Aftenposten

Vår vurdering:

Lars Tjærnås lister opp fem grunner til at han gir en «sterk» firer.

Han sørget for det viktigste: United er tilbake i CL. I en liga der Liverpool og City er så dominante, er det en sterk prestasjon. Det betyr at du må foran minst to av Chelsea, Arsenal og Tottenham, pluss veldig sterke lag som Wolves og Leicester.

Måten de gjorde det på, er også et klart pluss. Mange kunne mistet hodet midtveis hvor ting så skrøpelig ut. De kunne lagt om stil, endret filosofi, men de sto ved de viktigste prinsippene, og fikk betalt i form av en utrolig sterk avslutning på ligaen.

Flere treff enn bom på markedet, og lyktes med det som var viktigst målt mot 18/19-sesongen: Å redusere antall baklengs i ligaen fra 54 til 36 mål.

Kjøpet av Bruno Fernandes var helt riktig, og et klart treff.

Han har gitt noen unge spillere riktig spilletid og utviklet dem klokt, aller mest Mason Greenwood (18).

Samtidig er det store minuset at de ikke vant FA-cupen eller Europa League. Der gikk de ut i semifinalene mot henholdsvis Chelsea og Sevilla.

– I en klubb med de ressursene og tradisjonene, skal du også måles på trofeer. Der er det blankt så langt. De har også et stykke opp til de to beste i viktige deler av spillet, både etablert angrep og gjenvinning.

– Hva forventer du av ham denne sesongen?

– Forventningene er at han sørger for topp fire i Premier League, pluss at han vinner ett trofé. Det er tøft, men kravene må ligge minst der i den klubben.