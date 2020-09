Ciljan drev RBK frem til poeng og var best på børsen

Rosenborg så nærmest fortapt ut i Åge Hareides comeback-kamp. Men så dukket en drivende Per Ciljan Skjelbred opp, reduserte, og sørget for en nødvendig gnist som til slutt ga ett poeng i Drammen. Sjekk RBK-børsen her!

STRØMSGODSET - RBK 3–3

Rosenborg: Startet i ny formasjon, med to sittende midtbanespillere og Zachariassen i tier-rollen bak Børven på topp. Presset hjemmelaget hardt fra start, men Godset kom kjapt i kampen, og da slet RBK-forsvaret. De sviktet i duellspillet, ble passive og sløve og to baller gikk i mål bak André Hansen på to minutter.