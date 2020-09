Solskjær om spillerkjøp: – Jeg har hatt en dialog med klubben. Forhåpentlig kan vi få noen inn.

Ole Gunnar Solskjær innrømmer at Manchester United må hente inn flere nye spillere om de skal tilbake til toppen.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United serieåpner mot Crystal Palace lørdag. POOL / X80003

18. sep. 2020 11:37 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag formiddag holdt Ole Gunnar Solskjær pressekonferanse før Manchester Uniteds første Premier League-kamp mot Crystal Palace lørdag.

Der måtte han svare på flere spørsmål angående potensielle spillerkjøp.

Hittil har United kun hentet midtbanespiller Donny van de Beek fra Ajax dette overgangsvinduet. På spørsmål om han forstår United-fansens frustrasjon over mangelen på flere signeringer, svarte nordmannen:

– Fansen vil alltid ha det beste laget. Det er en lidenskap som hører hjemme med historien til klubben. Det er bare å se 10–20 år tilbake i tid på hvilke spillere vi har hatt. Siden Sir Alex (Ferguson) ga seg har den gjennomsnittlige ligaplasseringen vært nummer fem. I fjor endte vi på tredjeplass, som var et stort steg fremover, svarer Solskjær.

Håper på flere spillerkjøp

Han mener at United kan gå inn i den nye sesongen med stor selvtillit.

– Alle så utviklingen gjennom forrige sesong, spesielt når Bruno (Fernandes) kom inn. Harry (Maguire) viste lederegenskaper som kaptein, både på og utenfor banen. I tillegg var Aaron (Wan-Bissaka) var også god for oss. Vi vil ta nye steg denne sesongen, og jeg mener vi kan gå inn i den nye sesongen med selvtillit. Selvfølgelig vil vi gi spillergruppen en boost, og det jobber vi med, sier Solskjær.

Nordmannen fikk videre et direkte spørsmål på hva status er rundt en potensiell overgang for Borussia Dortmunds Jadon Sancho. Engelskmannen, som er lagkamerat med Erling Braut Haaland i Dortmund, er sterkt ønsket av Solskjær.

– Vi har gjort noe business, Donny har kommet inn. Han er en fantastisk kar, og det har vært flott å få han inn. Dere vet at jeg ikke kan si noe om enkeltspillere til andre klubber, men vi forstår at vi må utvikle laget videre for å komme videre, og vi ser selvfølgelig etter å styrke laget. Så får vi vente og se om vi får noen inn. Jeg har vært i dialog med klubben. Forhåpentlig kan vi få noen inn, sier United-manageren.

Gikk i strupen på FA

Uniteds spisstalent Mason Greenwood (18) ble også ett hett tema på pressekonferansen. Unggutten ble sammen med Manchester Citys Phil Foden sendt hjem fra Englands landslagssamling etter kampen på Island.

– Klubben spurte spesifikt om at han måtte få hvile. Det trengte han fysisk og mentalt etter den sesongen han hadde hatt. Og det første som skjer etter at han blir kalt inn til landslaget, sa Solskjær.

Ifølge nordmannen snakket han med Greenwood om hendelsen. 18-åringen er også høyaktuell for lørdagens kamp mot Crystal Palace.

– Jeg har selvfølgelig snakket med Mason. Men det vi snakker om blir mellom oss to. Han hadde en fantastisk sesong, og har nettopp slått igjennom, sier Solskjær.

Greenwood har vært i hardt vær i engelsk presse den siste tiden. I tillegg til å bli kastet ut av den engelske landslagssamlingen ble han forrige uke filmet mens han inhalerte lystgass, noe han gikk ut og beklaget like etterpå.

Manchester United serieåpner mot Crystal Palace lørdag klokken 18.30. På grunn av de røde djevlenes deltagelse i Europa League-finalen så sent som 9. august, ble bortekampen mot Burnley 12. september utsatt.