Stortalentet fikk sitt gjennombrudd under forrige EM. Så kom nedturen.

Renato Sanches (23) ble spådd en lysende fremtid etter EM i Frankrike i 2016. Etter noen tøffe sesonger skinner han nå igjen i den portugisiske landslagsdrakten.

Renato Sanches har imponert i EM-sluttspillet, slik han gjorde i mesterskapet for fem år siden. Foto: Darko Bandic / Pool AP

Nå nettopp

Kort om saken:

Den portugisiske midtbanespilleren Renato Sanches ble kåret til «Turneringens unge spiller» under EM i Frankrike i 2016.

Så fulgte mislykkede opphold i Bayern München og Swansea.

Portugal møter Belgia til åttendedelsfinale i EM søndag kl. 21. Kampen sendes på NRK 1.

De trodde nesten ikke at det var sant, Swansea-supporterne. Ett år tidligere, sommeren 2016, hadde Renato Sanches signert for Bayern München. Da hadde han vært en åpenbaring under EM i Frankrike samme sommer. Nå skulle supertalentet på 20 år tilbringe én sesong på lån i Wales. Forventningene til den unge portugiseren var høye.

– De trodde de skulle få en klassespiller som ville heve laget. I stedet fikk de en utilpass unggutt som ikke hadde lyst til å være der, som var blottet for selvtillit og som ikke fikk til noe som helst.

Det sier Lars Sivertsen, som følger Premier League tett fra London.

– Det jeg husker best fra perioden hans i Swansea er vel da han i en kamp mot Chelsea helt upresset slo en enkelt pasning midt mellom to medspillere og rett ut av banen, forteller fotballskribenten.

Sanches slet også med skader under låneoppholdet. I alt spilte han kun 15 kamper for Swansea den sesongen. Waliserne rykket ned.

– Fotballspillere er mennesker de også. Her hadde vi en veldig ung mann som allerede hadde flyttet til et nytt land der han ikke fant seg til rette. Plutselig befant han seg i enda et nytt land, i en klubb der han ikke hadde lyst til å være og der han heller ikke passet inn. Alle de involverte burde forstått at dette ikke var en god idé.

– Nå ligner han på det vi trodde han skulle bli

Nå, fem år etter at han ble kåret til «Turneringens unge spiller» under mesterskapet i Frankrike, imponerer Sanches igjen.

Etter innhopp mot Ungarn og Tyskland, var han i startelleveren til den avgjørende gruppespillskampen mot Frankrike. 23-åringen tok lurven av franskmennenes midtbane. Han vant ni dueller og vant ballen tilbake ved åtte anledninger. Det var best av samtlige.

– Jeg tilførte intensitet til laget. Vi hadde en annen innstilling. Vi ga mer og hadde mer energi i den forrige kampen, sier Sanches før søndagens åttendedelsfinale mot Belgia, som spilles i Sevilla.

– Han har hatt en god sesong i Lille og viste stigende form utover vårsesongen spesielt. Jeg sa flere ganger utover våren at han nå begynner å ligne på det man håpet han skulle bli til da han brøt gjennom i Benfica i 2015/16-sesongen, forteller Paul Thomas Clay.

Han kommenterer den franske toppdivisjonen Ligue 1 for Viasport.

Les også De har solgt sine beste spillere, mens konkurrenten «aldri» går tom for penger. Nå kan Lille bli seriemester.

Sanches fikk nemlig aldri gjennombruddet i Bayern München. I 2019 ble han solgt til Lille. Der ble portugiseren i år seriemester.

– Han har ofte blitt brukt litt ute av posisjon. Boubakary Soumaré og Benjamin André har som regel okkupert de sentrale plassene, mens Sanches ofte har startet ute til høyre, i hvert fall på papiret.

Renato Sanches (nummer 18) jubler etter at Lille ble seriemestere. Foto: Stephane Mahe / Reuters

Overgangsspekulasjoner

Den britiske storavisen The Guardian er blant dem som har latt seg imponere av Sanches’ innsats under årets EM. «Få av dem som utelukkende ser engelsk fotball ville ha trodd at Sanches kom til å være bildet på Portugals sjanser i mesterskapet, istedenfor Bruno Fernandes», skrev avisen etter Portugals kamp mot Frankrike.

Når en fotballspiller leverer slike kamper om sommeren, fører det selvsagt til overgangsspekulasjoner. Arsenal er en av klubbene som er blitt nevnt. Det er garantert mange flere som følger med.

Clay håper at Sanches blir værende i Lille også neste sesong.

– Et fortsatt sterkt Lille er viktig for en jevn og spennende toppstrid i Ligue 1. Dersom Soumaré går til Leicester, er mulighetene for å bli en enda mer sentral brikke i Lille så absolutt til stede. Hvem som tar over som trener vil være viktig både for Sanches og flere andre.

Før han tar en avgjørelse angående fremtiden, venter minst 90 minutter til med EM-fotball. Søndag venter nok en formidabel oppgave. Da er det Belgias stjernegalleri, som topper Fifa-rankingen, som Sanches og Portugal må forsøke å stoppe.

Portugal møter Belgia søndag kl. 21. Kampen sendes på NRK 1.