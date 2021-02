RBK-profilen snart kontraktsløs: Utelukker RBK-exit i vinter

Når Anders Konradsen er helt tilbake fra skade, har han kun åtte måneder igjen av RBK-kontrakten.

Bruker vinteren på å komme tilbake: Anders Konradsen er satt på et eget treningsprogram i vinter, for å bli 100 prosent i kampform til seriestart. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Nå nettopp

– Det skjer absolutt ingenting.

Slik svarer Konradsen på spørsmålet om «noe kan hende» før overgangsvinduet stenger tidlig i april.

Årsaken til spørsmålet er såre enkelt:

Konradsen er den største profilen i RBK som i 2021 er inne i sitt siste kontraktsår med klubben.

Og foreløpig har det ikke vært forhandlet om noen forlengelse.

Men midtbanespilleren selv er krystallklar på én ting for den kommende tiden:

– Jeg tenker kun på RBK, og er ekstremt sulten på å bidra til at vi tar et nytt seriemesterskap.

Snart seks år

Det har gått fem og et halvt år siden Konradsen ble presentert som RBK-spiller.

Han debuterte da klubben tok seg videre i Europa på bekostning av Steaua Bucuresti, og har på sine 168 kamper bidratt til fire seriegull og tre cuptitler.

Konradsen har også scoret 30 mål, flere av dem viktige - som mot Maribor og Bate Borisov på veien mot gruppespill i 2019.

Og som mot Alanyaspor i fjor sommer.

Samtidig har Konradsen slitt en god del med skader, og i øyeblikket trener han alternativt, for å få kroppen 100 prosent klar igjen.

Nå er målet at han skal være i ordentlig kampform når serien starter tidlig i april.

– Planen er å røre seg med fotballsko i neste uke, og ta det gradvis derfra. Det er på denne tiden av året jeg har jeg tid til å gjøre den «kjedelige», men viktige jobben som kreves for å bli klar, sier han.

– Planen er å få ham frisk, at vi får ham igang med trening igjen. Han har trent veldig godt, mye og riktig, håper vi. Nå har vi koblet på professorer og alt mulig for å få dette på plass, sier RBK-trener Åge Hareide.

Har hatt beilere

Samtidig går Konradsen altså en litt uviss framtid i møte. Når han er tilbake for fullt, har han åtte måneder igjen av kontrakten.

Det betyr at han i sommer kan snakke fritt med andre klubber - om det da ikke ender i en forlengelse med RBK.

Konradsen har da også hatt sine beilere: Blant annet var kroatiske Dinamo Zagreb ordentlig på for noen år siden.

Viktige scoringr: Anders Konradsen har blitt RBKs målgarantist i kvalik-kamper i Europa. Her fra kampen mot Alanyaspor i fjor sommer. Foto: Ole Martin Wold

Men nå er 30-åringen tydelig på at hans tanker er i Trondheim - og kun det.

– Alt handler om å bli skikkelig godt rustet til å bidra på banen igjen. For Rosenborg. Så vil ting antakelig skje i løpet av året, som en konsekvens av hvordan det går på banen. Men jeg har koblet vekk alt annet enn mitt ukentlige treningsprogram, sier han.

Det samme gjelder all prat om eventuelt andre klubber. Konradsen er også av typen som ikke vil vite noe som helst før ting er veldig konkret.

Og sier i samme åndedrag at han trives godt i Trondheim.

– Tenker du noe på at kontrakten din snart går ut?

- Ett år er for så vidt lang tid i fotball-sammenheng. Men vi trives i Trondheim og i RBK, så jeg kommer jo tilbake til det jeg svarer på alle spørsmålene her: At det eneste fokuset mitt er å bli godt nok rustet til å spille kamper.

– Blir jeg det, kommer jeg til å bidra nok på banen, også, svarer Konradsen.

– Liker ham veldig godt

Hareide gleder seg til han kan se midtbanespilleren i kamp igjen. Først da vet de om grepene som er tatt er riktig.

– Anders er en super spiller, jeg liker ham veldig godt. Han var med mot PSV og tar godt for seg, kommer i boks, gjør mål og er skapende. Han er en god spiller med masse erfaring. Det er nyttig for oss å ha mange gode spillere i mange posisjoner, det må vi ha i Rosenborg, sier Hareide.

– Har en frisk Konradsen en rolle i Rosenborg?

– Absolutt, absolutt.