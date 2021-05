Rosenborg reddet seieren på overtid

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Rosenborg 1–2) Nok et kremmerhus fra Sandefjords Kristoffer Normann Hansen så lenge ut til å sørge for poengdeling. Så dukket Guillermo Molins opp.

27. mai 2021 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Rosenborg kjempet seg til seier med et veldig sent mål. Da hjalp det lite med sol i Sandefjord.

– Vi har gode sjanse til å avgjøre det, men når vi slipper inn dødballmål på overtid er det veldig bittert, sier Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard til VG.

Nedrykksdømte Sandefjord så lenge ut til å kunne ta med seg ett poeng mot trønderne som av mange er tippet på motsatt ende av tabellen.

– Vi er ikke overrasket over at vi henger med her. Vi er vel de eneste som har litt tro på oss selv. Rosenborg har et ganske bra lag, men vi hadde tro på at vi skulle matche RBK på ganske mye, og det viser at det kunne vi, sier Ødegaard.

forrige







fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Rosenborg-trener Åge Hareide smilte lite tross tre poeng, men understreket at det var ekstremt viktig med tre poeng.

– Det er slik fotballen er noen ganger. Noen ganger er man heldige som i dag, og andre ganger er det motsatt som mot Molde. Det er litt berg-og-dalbane følelsesmessig, sier Hareide til VG.

Hareide var gjentatte ganger på beina underveis i kampen og man kunne enkelt se at han ikke var fornøyd med eget lags prestasjon.

– Jeg er misfornøyd med prestasjonen vår i dag. Vi gjorde mye rart på hele banen. Eller vi var vel solide i det defensive, men fremover var vi upresise. Fotball er et underlig spill med både spill og motspill og i dag kjempet Sandefjord godt. Da det ble 1-1 ble det rett og slett farlig, for vi kunne ha tapt denne kampen, sier Hareide.

Innbytter scoret

Tidligere Rosenborg-spiller Franklin Daddys Boy Nyenetue startet kampen for Sandefjord, men ble tatt av etter 20 minutter på grunn av en skade. Inn kom Kristoffer Normann Hansen som scoret et drømmemål da Sandefjord møtte Tromsø i forrige serierunde.

Det byttet viste seg imidlertid å gi avkastning for et hjemmelag som virkelig ga Rosenborg kamp på Release Arena i hvalfangerbyen.

Kun fem minutter ut i den andre omgangen viste Sandefjords nummer 11 nok en gang hva han har i repertoaret. Kanten dro seg inn fra venstresiden og bøyde ballen elegant opp i lengste hjørne. Dermed kunne Larvik-gutten nok en gang juble for et kremmerhus.

– Jeg har hatt en dialog med trenerne om at jeg skulle spares litt etter en trøblete oppkjøring, så vi ville være litt smarte der. Jeg har scoret mye fra den posisjonen der, så det er fint å se at man får til det man prøver på, sier Sandefjords målscorer skuffet til tross for det vakre målet.

Se scoringen fra den forrige serierunden her:

Midtstopper Even Hovland viste seg å være et sterkt angrepsvåpen. Etter en drøy halvtime steg sogningen til værs og stanget et innlegg fra Edvard Tagseth i mål. Det ble den eneste scoringen i en sjansefattig første omgang.

– De løsnet heldigvis til slutt. Det er ingen stor kamp for oss, men det viktigste er at vi tar med oss tre poeng, sier Hovland til VG.

Dødballer og innlegg viste seg å være situasjonene Rosenborg skapte mest ut av. Både Hovland og Dino Islamovic hadde muligheter til å øke Rosenborgs målprotokoll, men lyktes ikke med det.

Det gjorde imidlertid Guillermo Molins som på overtid plasserte inn Rosenborgs andre scoring.

VG oppdaterer saken.

Les også Skjelbred refses og tar selvkritikk: – Skal ikke skje noen i Rosenborg