Solskjær får hard kritikk etter finaletapet: – Uinspirert

(Villarreal – Manchester United 1–1, 12–11 etter straffesparkkonkurranse) Først ti minutter inn i første ekstraomgang gjorde Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær det første byttet i Europa League-finalen. Det får nordmannen hard kritikk for i engelske medier.

FÅR KRITIKK: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tapte onsdagens Europa League-finale. Foto: Rafal Oleksiewicz / PA Wire

I dag 04:13

Manchester United så ut som det klart beste laget i andre omgangen av Europa League-finalen, hvor de fikk utligningen ved Edinson Cavani og var nærmest den avgjørende scoringen, men i ekstraomgangene var det Villarreal som fra start presset på for scoring.

Det spanske laget hadde brukt fem bytter allerede før 90 minutter var spilt, mens Ole Gunnar Solskjær først valgte å gjøre det første byttet mot slutten av den første ekstraomgangen.

Til slutt gjorde også Manchester United fem bytter, hvorav det siste dobbeltbyttet med Juan Mata og Alex Telles kom først to minutter på overtid av den andre ekstraomgangen.

– For en mann som var en inspirert innbytter som spiller, var Ole Gunnar Solskjær uinspirert med byttene sine som manager i en europeisk finale, skriver Sam Luckhurst i Manchester Evening News etter kampen.

– Dårlig kampledelse av Solskjær med byttene og taktikken. Manglet overbevisning. Brukte for lang tid for å gjøre byttene, skriver ESPNs Mark Ogden på Twitter.

Solskjær ble etter kampen spurt om det var noe han kunne gjort annerledes av TV 2.

– Når vi ikke vinner kampen, er det helt sikkert noe vi kunne gjort annerledes. Vi har mange matchvinnere der ute. Kampen åpnet seg litt og vi hadde en del fart ute på banen. Vi håpet kvaliteten skulle komme gjennom, men det gjorde ikke det, sier Solskjær til TV 2.

– At det tok Ole Gunnar Solskjær 100 minutter å ta et bytte, og det etter at Villarreal hadde gjort fem, er noe du simpelthen ikke kan unnlate å kommentere og meningen din om det kommer trolig ned til hva du føler om nordmannen, skriver Mark Jones i ESPN.

Tidligere Celtic-manager Neil Lennon skriver på BBC at Manchester United under Solskjær ikke har utviklet seg.

– Jeg ser ikke progresjonen som folk snakker om når det kommer til Manchester United. For fire år siden ble de nummer to i Europa League og vant Europa League, så fire år senere har de faktisk hatt tilbakegang.

– Det at de ikke kom seg videre fra gruppespillet i Champions League var en varsellampe for meg. De må investere hvis de skal stå ved manageren. Dette kommer til å være sårt for Ole Gunnar Solskjær i kveld, han har ledet klubben i to og et halvt år og har fremdeles ikke vunnet et trofé. Det er det det handler om, skriver Lennon.

Marcus Rashford sier til BT Sport at de tror på prosessen under Solskjær.

– Dette er ikke slutten på prosessen. Bare fordi vi tapte i dag, så lover jeg fansen at vi ikke skal gi opp. Vi må gjøre vårt beste på banen. Vi er nære, jeg lover at vi er nære, men nære er ikke godt nok, sier Rashford.