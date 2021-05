Serieåpningen kan ryke

Ranheims strateg Mads Reginiussen sliter med nakken, og har ikke trent med laget på snart en uke.

Mads Reginiussen sliter med en skade i nakken. Foto: Kim Nygaard

– Det skal ikke være snakk om en alvorlig skade, men den trenger tid. Tid jeg egentlig ikke har. Da er det naturlig å tenke at serieåpningen står i fare, sier Mads Reginiussen.

Dermed kan Ranheim måtte belage seg på å åpne i OBOS-ligaen 2021 hjemme mot Grorud førtskommende lørdag uten en av sine aller viktigste spillere.

Serieavslutningen på Lerkendal mot Rosenborg i Eliteserien 2019 kunne fort vært Mads Reginiussens aller siste, men det endte med at han tok et år til. En avtale med arbeidsgiveren i hans sivile jobb ryddet plass for å forlenge spillerkarrieren. I januar signerte han for nok et år, og i den tiende sesongen for Ranheim er han heltidsproff.

Ukjent årsak

Nå har han ikke vært på feltet sammen resten av troppen på snart en uke.

– Det er litt vanskelig å si akkurat hva det kom av. Jeg våknet stram i nakken en morgen for noen uker siden. I starten var det mulig å trene, men det har gradvis forverret seg. I forrige uke fant jeg ut at det var tid for å utrede skaden, og finne ut hva vi skal gjøre. Akkurat nå er jeg ikke i fotballtrening, og har ikke vært det på fem dager, sier han.

Venter på MR-svar

Fortsatt venter han på svar om hva det er som er feil med nakken.

– Jeg kommer akkurat fra undersøkelse nå, og skal få tatt et MR-bilde så snart som mulig. Det er status. Det er snakk om litt diffuse strålesmerter som er greit å få undersøkt skikkelig før man hiver seg ut på banen igjen. Nakkesmerter skal tas litt på alvor uansett, sier han – og legger til:

– Det er ro som er medisin. Jo roligere jeg klarer å være, jo raskere vil det sannsynligvis gå.

Det sitter et lite stykke inne å innrømme det, men Reginiussen må til slutt innrømme at seriestarten kan ryke.

– Jeg tror det er dekning for å skrive det. I og med at det er såpass uklart hvor lang tid jeg må være i ro før det slipper, sier han.