Tore Reginiussen legger opp: – Definisjonen på en hedersmann

St. Pauli-forsvarer Tore Reginiussen (35) skriver på Instagram at fotballkarrieren er over etter sesongen. Han roses av tidligere kolleger.

BAUTA: Tore Reginiussen var forsvarssjef for Rosenborg i åtte år. Foto: Bjørn S. Delebekk

10. mai 2021 18:24 Sist oppdatert nå nettopp

«Det har vært en utrolig reise med endeløse høydepunkter og erfaringer. Jeg vil alltid være takknemlig for alt dette spillet har gitt meg, og alle menneskene jeg har møtt på veien. Det er en tid for alt, og nå er tiden inne for å gå videre til et nytt kapittel i livet», skriver Reginiussen.

Midtstopperen dro til St. Pauli i januar. Før det var han åtte år i Rosenborg. Han har også vært i Alta, Tromsø, Schalke, Lecce og OB. Reginiussen har spilt 31 landskamper.

«Jeg skylder en stor takk til alle som har vært en del av min tid i fotballen, og spesielt familien som alltid har gitt meg deres fulle støtte», skriver Reginiussen.

Han vant fire seriegull med Rosenborg og tre NM-titler.

– Det er selve definisjonen på en hedersmann. Jeg er utrolig privilegert som har fått spille på lag med Tore i mange år. Han er en ordentlig god lagkamerat og en god kompis, sier LSK-spiller Pål André Helland, som spilte med Reginiussen i Trondheim i mange år.

Helland snakker varmt om medmenneske og forbilde Reginiussen, men er også imponert over det han viste på banen.

– Reginiussen er fort den beste norske forsvarsspilleren om du ser bort fra Brede Hangeland de siste årene. Jeg kommer hvert fall ikke på noen andre i farten, sier Helland.

Per Joar «Perry» Hansen har trent Reginiussen både på landslaget og i Rosenborg.

– Tore har hatt en fabelaktig karriere. Han har fått opplevd landslagsspill og titler med Rosenborg, samt proffspill i utlandet, sier «Perry».

– Tore er en av de flotteste personene jeg har fått lov til å være trener for. Han er en utrolig reflektert fyr. Han blir respektert av hele garderoben. Både de yngre og eldre. Han er en ledertype som alltid går foran. Det har vært et privilegium å jobbe med Tore, sier «Perry».

Steinar Nilsen trente Tore Reginiussen i Tromsø mellom 2006 og 2008.

– Fantastisk fotballkarriere. Han har vært en spiller som alltid har gått foran både på banen og med personligheten sin. Jeg kan ikke rose Tore nok både som person og spiller, sier Nilsen.

Han håper at Reginiussen finner seg en ny rolle i fotballen utenfor banen når skoene legges på hyllen.

– Tore er en du lytter til. Det er en du vet du får hundre prosent av. Han er et eksempel til etterfølgelse for alle unge spillere, sier Nilsen.

Reginiussen har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.