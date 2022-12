Sjokkerte fotball-verdenen: - Jeg vil ikke si unnskyld

DOHA (VG) Datoen 2. juli 2010 vil for alltid bli stående som en av de verste dagene i Ghanas fotballhistorie. Fredag kan de få revansj, men Luis Suarez vil ikke si unnskyld.

IKONISK: Her redder Luis Suarez skuddet til Stephen Appiah med hendene. I Uruguay ble han en helt, mens i Ghana ble han folkefiende nummer én.

– Det har brent seg fast i hukommelsen, sier TV 2-ekspert og halvt ghanesiske Yaw Amankwah til VG.

– Jeg sto og grein bak en fastfoodsjappe, sier NRK-profil Tete Lidbom.

Det er kvartfinale i VM i Sør-Afrika, Uruguay og Ghana står på hver sin banehalvdel. Det går mot straffesparkkonkurranse, men i det 121. minutt oppstår et ikonisk øyeblikk i VMs historie. Dominic Adiyiah banker ballen mot mål, men Uruguay-spiss Luis Suarez redder på streken med hendene. Rødt kort og straffe.

Suarez går gråtende av banen, men fra sidelinjen blir han vitne til at Asamoah Gyan blåser ballen i tverrliggeren. Suarez går av hengslene på sidelinjen, og når Uruguay også vinner straffekonken, blir spissen feiret som en matchvinner.

VILLE SCENER: Her feirer Uruguay avansementet etter dramaet mot Ghana. Luis Suarez sitter på skuldrene til tidligere RBK-spiller Sebastian Eguren.

Øyeblikket ble naturligvis et tema da Suarez stilte opp på en pressekonferanse torsdag.

Da fortalte en ghanesisk journalist at Suarez omtales som «djevelen selv» i Ghana, Journalisten lurte så på om spissen har vurdert å si unnskyld for handsen.

– Jeg vil ikke si unnskyld. Jeg handset, men det var Ghana-spilleren som misset, ikke jeg. Hadde jeg taklet og skadet en spiller, kunne jeg sagt unnskyld. Det var ikke jeg som bommet, det er ikke mitt ansvar. Ghana-spilleren har også sagt at han ville gjort det samme selv, sier Suarez.

MØTTE PRESSEN: Luis Suarez.

Nå på fredag – 12 år senere – skal de to nasjonene møtes igjen i et VM. Portugal er allerede videre fra gruppen. Ghana er nummer to med tre poeng, mens Uruguay står med ett poeng.

– Det er et helt vanvittig narrativ som nå ligger til rette. Begge lag kan ta seg videre med seier. Dette er en kamp som ghaneserne har ventet på i 12 år. Jeg har et tips til Suarez: «Ta på deg dobbelt par med leggbeskyttere», sier Amankwah.

Den tidligere Brann-spilleren, som nå figurerer som ekspert for TV 2 i deres VM-studio, så kampen med sin ghanesiske far.

– Det var jo straffekonk etter at Gyan bommet, men faren min gikk rett og la seg. Han skjønte hvor det bar hen. Det var ufattelig bittert. Og så var det over middels provoserende å se hvordan uruguayanerne feiret. Det har brent seg fast i hukommelsen, sier Amankwah om kampen i 2010.

GUDS HÅND: Luis Suarez uttalte etter kampen at «Guds hånd nå tilhører meg», en referanse til Diego Maradonas berømte scoring med hånden mot England i VM i 1986.

NRK-profilen Tete Lidbom har også en far fra Ghana. Da kvartfinaledramaet utspilte seg, var han opptatt med å selge falafler i en bod på Hovefestivalen. Resultatoppdateringene fikk han derfor av en venn over tekstmelding.

– Der er noe av det mørkeste jeg har opplevd. Alle ghansere som jeg har snakket med, følte kampen var tapt da Gyan bommet, sier Lidbom til VG.

Særlig jubelscenene var tunge å være vitne til, gjenforteller Amankwah. At Suarez satte nasjonen sin først og tok i bruk skitne triks, kan han støtte i etterpåklokskapens lys. Lidbom har også tilgitt spissen som i sine glansdager herjet for Liverpool og Barcelona.

– Den kampen har gjort meg til et bedre menneske. Jeg er ikke spesielt religiøs, men jeg innså hva tilgivelse kan gi og bety. Jeg har tilgitt Suarez, det er nok noe av det største jeg har gjort som menneske. Jeg kan sette pris på at noen gjør hva som helst for å vinne, sier Lidbom.

BLE IKKE KLAR: Asamoah Gyan gjorde alt han kunne for å bli en del av årets VM-tropp, uten hell. Her fortviler han etter exiten i 2010.

Gyan - nå 37 år - har erkjent overfor talkSPORT at han ville gjort akkurat det samme som Suarez hvis han befant seg i samme situasjon.

– Det har gått over ti år nå, men det sitter fortsatt fast i hjernen min. Det er en smerte som jeg må leve med, sier Gyan.

– Han har jo vært litt savnet som spiss, men han har den bommen hengende over seg. Han ble mobbet og latterliggjort. Hvis Ghana knuser Uruguay og sender dem på hodet ut, tror jeg han vil se på den kampen med et stort smil. Det vil være en liten oppreisning, sier Amankwah om Ghana-spissen.