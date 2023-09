Engens kjæreste fortsetter Spania-boikott: – Har ofret mye

ULLEVAAL (VG) Ingrid Syrstad Engens (25) kjæreste Mapi León (28) og lagvenninne Patri Guijarro (25) er de eneste spillerne som aktivt fortsetter boikotten mot det spanske fotballforbundet.

VISER MEDFØLELSE: Ingrid Syrstad Engen. Her fra torsdagens kampforberedelser på Ullevaal stadion før fredagens kamp mot Østerrike. Vis mer

Publisert: 22.09.2023 12:31

Tirsdag forlot Barcelona-spillerne León og Guijarro Spanias treningsleir før Nations League-kampene mot Spania og Sveits. De ble tatt ut mot sin vilje.

León er Ingrid Syrstad Engens kjæreste. Sistnevnte viser mye medfølelse til kjæresten og lagvenninnen som valgte å dra hjem.

– Det standpunktet tok hun for et år siden, og det viser stor respekt å stå i det, sier Engen til VG.

– Jeg føler de har ofret mye – de som ikke dro til VM – og som er i en litt annen situasjon. Selv om de nå kjemper sammen, så var det riktig for de å ikke delta på denne samlingen da de sa at de ikke ville bli tatt ut.

FORLOT SAMLING: Mapi Leon (t.h) og Patri Guijarro møtte pressen da de forlot samlingen 19. september. Nå er León tilbake i Barcelona. Vis mer

Selv uttalte León etter landslagsexiten at duoen står i en litt annen situasjon enn resten av laget, nettopp fordi de også valgte å boikotte VM.

– Det har ikke vært den riktige måten for oss å returnere. Vi er ikke i en posisjon til å bli fortalt at «nå kommer du tilbake». Det er en prosess. Endringer skjer, men de er ikke blitt vedtatt ennå, sa León ifølge Sport.es og fortsatte:

– Steg for steg skjer det, og vi er glade, for intensjonen er god, men vi trenger tid. Vi støtter lagkameratene våre, som vi har gjort fra avstand til nå.

Guijarro la til:

– De jobber med endringer, og selvsagt står vi ved lagkameratene våre. Men det er sant at det er en annen situasjon for oss, sa hun.

León og Guijarro ble tatt ut på topp 20-listen til årets Gullballen-kåring, og toppet forrige sesong med å vinne Champions League.

Engen mener det er ekstremt synd at to spillere av deres kaliber ikke får vist seg frem på den største scenen.

– Det er synd for alle som liker fotball, og for de selv. Det er de jeg føler mest med, som ofrer ting for verdiene sine, sier Engen.

Det spanske landslaget er i Göteborg, og fredag står Sverige til dyst i det som er første hinder i en viktig OL-kvalifisering.

Engen viser omtanke for alle landslagsspillerne som må stå i situasjonen som har pågått i over ett år.

– Det er veldig tøft for dem. Og det føles tøft når de først har gått gjennom et turbulent år, så et mesterskap der de klarer å gå helt til topps, og så skjer dette. Det er ting som absolutt ikke skal skje, sier Engen.

LIKER DET IKKE: Caroline Graham Hansen synes lite om situasjonen til det spanske landslaget. Her fra torsdagens trening på Ullevaal stadion. Vis mer

Hun får støtte av Caroline Graham Hansen, som også uttalte seg om situasjonen onsdag:

– Det er kjipt å se at de vinner VM og så har de ikke gjort noe annet enn å stå i drit, og på en måte prøve å kjempe for å få ting til å bli bedre. Det har vært den ene skandalen etter den andre, sa Graham Hansen.

Nå håper Engen at det skjer endringer.

– Nå kommer alt ut, og jeg håper egentlig at de klarer å komme til en viss enighet slik at dette kan gå fremover, sier Engen.

