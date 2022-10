Ny rapport sjokkerer: Slik blir spillerne sexmisbrukt i USA

En ny rapport avslører omfattende og systematisk seksuell trakassering og misbruk av kvinnelige spillere i National Women’s Soccer League.

FULL STOPP: Spillerne fra The Portland Thorns, Houston Dash og dommerne stoppet kampen i protest 6. oktober i fjor.

New York Times arrow-outward-link har fått tilgang til resultatene fra det siste årets gransking av den amerikanske ligaen.

– Våre undersøkelser har avslørt en liga med overgrep og uredelighet – verbale, følelsesmessige og seksuelle overgrep – har vært systematisk i flere lag og fra flere trenere, skriver Sally Q. Yates – sjefetterforskeren i rapportens oppsummering. Hun er tidligere amerikansk justisminister i president Barack Obamas regjering. Hun har skrevet rapporten i samarbeid med advokatfirmaet King & Spalding. 200 spillere skal ha blitt intervjuet.

For ett år siden stoppet The Portland Thorns og Houston Dash en N.W.S.L.-kamp for å hedre spillere som har overlevd seksuell mishandling og i protest mot ligaens behandling av klager.

Ifølge den 172 sider lange rapporten skal problemet være omfattende og eksemplene mange. Flere trenere blir navngitt. Også flere ledere har fått navnet sitt offentliggjort i rapporten etter at de ikke skal ha gjort noe med varslinger.

En trener kalte inn en spiller for å gå gjennom en kamp på video, men satte i stedet på en pornofilm og onanerte foran henne. New York Times gjengir navnet på treneren som ved en annen kampgjennomgang skal ha tatt en spiller på kjønnsorganet og brystene hver gang hun gjorde en feil på videoen fra kampen.

En trener var beryktet for å veksle mellom å skjelle ut sine spillere og spørre dem ut om sexlivet deres.

En trener skal ha tvunget flere spillere inn i et seksuelt forhold gjentatte ganger. Klubben sparket ham, men sa ingen ting da en rivaliserende klubb senere ansatte den samme treneren. I stedet ønsket hans tidligere klubb ham lykke til i ny jobb.

PROTEST: Supporterne til Portlands Thorns protesterer.

Rapporten hevder at ligaens ledelse, det amerikanske fotballforbundet, amerikanske sportsmyndigheter, klubbeiere, ledere og trenere på alle nivåer har feilet i gjøre noe med mange års rapportering av overgrep fra trenere mot spillere.

Alle involverte skal – ifølge rapporten – ha vært mer bekymret for å bli saksøkt av trenere og den sviktende økonomien i den profesjonelle fotballen for kvinner. Slik skal misbrukende trenere ha kunnet flytte fra klubb til klubb på øverste nivå i USA.

I fjor skrev The Athletic arrow-outward-link og Washington Post arrow-outward-link om problemene. Flere kamper ble utsatt arrow-outward-link og N. W. S. L-ledere valgte å trekke seg eller fikk sparken da skandalen ble kjent.

Den amerikanske fotballpresidenten Cindy Parlow Cone kalte avsløringene «hjerteskjærende og svært problematiske».

– Vi skal gjøre alt for at alle spillere skal føle seg trygge for å kunne lære, vokse og konkurrere, sa Parlow Cone.

Rapporten kommer med mange anbefalinger til hvordan kvinnelige spillere skal få en bedre fremtid. Blant annet ved å lage en offentlig liste over individer som er suspendert eller utestengt. Det foreslår også strengere kontroll med trenerlisensene, nye retningslinjer og ansettelse av egne personer som kunne skal jobbe med spillernes sikkerhet mot mishandling.

Den nye rapporten stiller ifølge New York Times også spørsmål om enkelte av eierne bør tvinges til å selge sine klubber.

– Klubber, ligaen og forbundet har ikke bare gjentatte ganger unnlatt å reagere riktig når de er blitt konfrontert med misbruk. De har heller ikke klart å iverksette grunnleggende tiltak for å forhindre at det skal skje på nytt, skriver Sally Q. Yates i rapporten.

Rapporten omfatter ikke ungdomsfotballen, men etterforskerne tror at også yngre spillere har opplevd mye misbruk og trakassering.

– Røttene til misbruket i kvinnefotball stikker dypt og vil ikke opphøre med reformer i N.W.S.L alene, hevdes det i rapporten gjengitt av New York Times.