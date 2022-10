Bodø/Glimt valset over Vålerenga: – Det ble voldsomt

VALLE (VG) (Vålerenga – Bodø/Glimt 0–6) Amahl Pellegrino (32) og resten av Bodø/Glimt herjet med Vålerengas ti menn.

16. okt. 2022 18:50 Sist oppdatert 11 minutter siden

Foran kampen var Vålerenga det eneste laget i Eliteserien Pellegrino ikke hadde scoret mot tidligere.

– Jeg hadde fått med meg det, så det lå i bakhodet, innrømmer tomålsscoreren overfor VG.

Allerede etter en snaut kvarter ble Vålerenga-keeper Magnus Sjøeng utvist etter at han felte Pellegrino og fratok ham muligheten til å skyte på det åpne målet.

– Dommeren gjorde helt riktig. Det er dumt å felle noen som bakerste mann, sier Pellegrino, som selv mener han ble frarøvet et hat trick da han ikke fikk straffe senere i kampen.

Etter kampen erkjenner Vålerenga-keeperen at utvisningen var riktig.

– Det kom en pasning som jeg følte jeg kunne rekke. Det ble en 50/50-duell som «Pelle» rakk først. Da forsøkte jeg å trekke meg. Jeg har ikke sett den igjen, men det røde kortet var nok riktig, sier Sjøeng til VG.

– Det var tungt å se det som skjedde fra tribunen. På en måte føler jeg det er min feil. Jeg har utrolig dårlig samvittighet overfor laget, fortsetter den 20 år gamle keeperen.

Sondre Rossbach ble kastet inn fra benken og fikk en tøff kveld mellom stengene. Det var 26-åringens første eliteseriekamp på over et år, og hans første kamp for Vålerenga sitt a-lag siden han ble lånt ut fra Odd i august.

– Det var tøft å komme inn i dette, helt uten oppvarming. Når man spiller i undertall må man prøve å holde seg i det så lenge som mulig. Da de fikk to og tre ganske kjapt, ble det vanskelig, sier Rossbach til VG.

Mot ti mann ble resten av kampen en lek for Pellegrino og resten av Bodø/Glimt som til slutt vant hele 6–0.

KASTET INN I DET: Sondre Rossbach fikk nok å hanskes med i sin Vålerenga-debut.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen likte mye av det han fikk se av sine gutter, både før og etter utvisningen. Han underspiller samtidig ikke rollen det røde kortet fikk for utfallet av kampen.

– Det ble voldsomt. Et moment i kampen var jo utvisningen. Det ga Vålerenga dårligere kort, men før det viste vi at vi tok styringen. Etter det gjennomførte vi kampen og malte dem i senk. Det er jeg tilfreds med. Vi leverte en solid prestasjon på en vanskelig bortebane, sier Knutsen til VG.

– Jeg er veldig tilfreds med der vi er for øyeblikket, sier han videre.

FORNØYD: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

For Bodø/Glimt fortsetter jakten på medalje. Knutsens mannskap er tabelltoer med 51 poeng – ett poeng foran Rosenborg. Lillestrøm kan også komme opp på like mange poeng som Rosenborg, med seier i rundens hovedkamp mot gulljagende Molde arrow-outward-link .

På Intility Arena tok Bodø/Glimt tak i kampen fra start, og like etter Sjøengs røde kort kom også 1–0.

FELLINGEN: Magnus Sjøeng hindrer Amahl Pellegrino på vei mot åpent mål.

Det påfølgende frisparket ble sendt i muren og ut til hjørnespark, og i trekkene etter hjørnesparket løftet Hugo Vetlesen ballen inn på en umarkert Runar Espejord.

Glimt-spissen fikk dermed en enkel jobb med å sette ballen i mål bak Rossbach.

Etter en drøy halvtime satt den andre. Pellegrino sitt skudd gikk via Vålerenga-kaptein Jonathan Tollås Nation og inn i det lengste hjørnet.

LEKTE SEG: Amahl Pellegrino og Ola Solbakken fikk mye å juble for mot Vålerenga.

Pellegrino rakk én scoring til før pause. På nydelig vis tok han ballen forbi Rossbach med et fantastisk førstetouch, før han trillet ballen i det åpne målet.

Det var ligascoring nummer 23 denne sesongen for Pellegrino – Eliteseriens toppscorer i kamp nummer 23.

– Det er et ekstremt godt snitt. Det er høy klasse over scoringene, sier Knutsen om sin elev.

STORSPILTE: Amahl Pellegrino scoret sine to første mål i karrieren mot Vålerenga.

Ola Solbakken økte til 4–0 med et skudd fra skrått hold i det timen var spilt. Det var kantspillerens andre scoring i 2022, og hans første siden 18. april.

En annen som ikke hadde scoret på lenge, var Patrick Berg. Midtbanespilleren som returnerte til Glimt i sommer hadde ikke funnet veien til nettmaskene siden 6–1-seieren over Roma arrow-outward-link får ganske nøyaktig ett år siden.

Mot Vålerenga hadde han allerede prøvd seg et par ganger, før han i det 64. minutt banket inn 5–0 like utenfor sekstenmeteren.

VENTER BARN: Patrick Berg var glad han endelig fikk feire med ballen under drakten.

Ti minutter før slutt headet Albert Grønbæk inn kveldens siste.

Bodø/Glimt tok med det sin første ligaseier noensinne på Intility Arena, i det som var den femte eliteseriekampen mellom lagene på Vålerengas relativt nye storstue.

For Vålerenga stoppet rekken på syv strake hjemmeseire – en rekke som hadde vart siden Glimt vant cupkampen i hovedstaden i juni.

Senere i kveld kan Molde ta seriegullet. Knutsen tar av seg hatten for det rivalene har fått til i år.

– Jeg er imponert. De har lagt om og hatt stor suksess med det. De har hatt et høyt toppnivå og et høyt bunnivå. Det er bare å applaudere. Det er en inspirasjon for oss. De har nok latt seg inspirere litt av oss også, men nå er det bare å ta av seg hatten og applaudere, sier Glimt-treneren.