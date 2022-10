Fengslet i Qatar: NRK-journalist dropper VM-reise

Etter å ha blitt arrestert i Qatar velger NRK-journalist Halvor Ekeland (33) å bli hjemme under fotball-VM i Qatar.

12 minutter siden

Det bekrefter Ekeland i dette intervjuet med VG.

Sammen med fotograf Lokman Ghorbani satt 33-åringen fengslet i 32 timer i Qatar for snart ett år siden. Myndighetene i den styrtrike ørkenstaten hevdet de to hadde fotografert på privat område, mens NRK-teamet mente de hadde fått en nødvendig tillatelse.

Nå er det bare fire uker til fotball-VM sparkes i gang i Qatar. Det skjer uten Halvor Ekeland.

– Jeg har sagt at jeg trenger å vite hva jeg har skrevet under på mens jeg var arrestert for å føle meg trygg på å reise. Jeg har kontaktet qatarske myndigheter, qatarsk politi, justisdepartementet i Qatar, den qatarske ambassaden i Stockholm, FIFA og den norske ambassaden i Abu Dhabi, men ingen av dem har vært i stand til å hjelpe meg med å få ut politidokumentene mine, sier han.

FIFA har også vært i kontakt med myndighetene i Qatar, og fått garantier for Ekelands sikkerhet under VM, som varer i fire uker.

– Men uten å vite hva som står i dokumentet jeg skrev under på, føler jeg ikke det er trygt nok å reise tilbake til Qatar, sier NRK-journalisten til VG.

Han måtte skrive under på et dokument for å slippe løs fra arresten i Doha i november i fjor. Dokumentet var skrevet på arabisk.

- Der og da følte vi at vi ikke hadde annet valg enn å skrive under. Siden desember har vi forsøkt å få ut dokumentet, men foreløpig har vi ikke lykkes.

– I hvilken grad oppleves det som ubehagelig?

Ekeland sier at journalisten i ham ønsker seg tilbake til Qatar og VM for å fullføre jobben han startet på.

– Men samtidig må det oppleves hundre prosent trygt. Til tross for forsikringene fra FIFA har det hele tiden vært en forutsetning at jeg skal se politidokumentene mine. Når jeg ikke aner hva det står i det dokumentet vet jeg ikke hva jeg eventuelt risikerer ved å reise for å dekke VM, sier han til VG.

– Hvordan vil du beskrive dialogen med myndighetene i Qatar?

– Ikke-eksisterende. Jeg har ikke hørt noe fra hverken myndighetene i Qatar, ambassaden i Stockholm eller noen andre i Qatar siden før sommeren. Det til tross for at jeg har prøvd å nå dem flere ganger, sier Ekeland.

I en pressemelding arrow-outward-link i fjor skrev qatarske myndigheter at grunnen til at journalistene ble arrestert var at de tok seg inn på privat område og filmet uten tillatelse.

Myndighetene hevdet at NRK-journalistene ble arrestert på hotellet etter at det skal ha kommet en klage fra grunneieren av området hvor NRK-journalistene ifølge qatarske myndigheter skal ha tatt seg inn på.

– Qatar har ønsket hundrevis av internasjonale journalister velkommen hvert år for å rapportere i landet. Ingen journalister har noen gang blitt varetektsfengslet når lovene i Qatar har blitt overholdt.

På Reportere Uten Grenser sin rangering av pressefriheten i 180 ulike land, ligger Qatar på en 128. plass.

Hendelsen fant sted ett år før fotball-VM i Qatar, og har vekket sterke reaksjoner blant både politikere, menneskerettighetsforkjempere og idrettspersonligheter i Norge.

VG møtte Ghorbani og Ekeland både på flyplassen i København og ved landing på Gardermoeni fjor.

Begge ga uttrykk for at det de hadde vært med på, var ubehagelig:

– Det er ikke godt. Det har vært fælt, sa Ghorbani til VG.

Halvor Ekeland har ikke vært i Qatar siden arrestasjonen i fjor.

– I ytterste konsekvens, hva er dere redde for?

– I ytterste konsekvens kan jeg jo ha skrevet under på en tilståelse. FIFA sier de har fått forsikringer fra qatarske myndigheter om at jeg ikke har skrevet under på noe som vil forhindre meg i mitt arbeid eller at jeg risikerer noe juridisk. Men FIFA lovet jo også pressefrihet før jeg dro ned til Qatar sist, sier Ekeland til VG i dag.