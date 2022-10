Haaland usikker til Leicester-kampen

Manchester City-manager Pep Guardiola sier de vil finne ut i løpet av fredag ettermiddag om Erling Braut Haaland rekker lørdagens oppgjør mot Leicester.

USIKKER: Erling Braut Haaland er usikker inn mot lørdagens kamp mot Leicester.

28. okt. 2022 14:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Han føler seg bedre, men vi skal trene i ettermiddag, så får vi vurdere det om et par timer. Vi får se hvordan han føler seg, så tar vi en avgjørelse, sier City-trener Pep Guardiola på en pressekonferanse fredag.

Den norske superspissen ble byttet ut i pausen under Champions League-oppgjøret mellom Manchester City og Borussia Dortmund tirsdag. Etter kampen har det sirkulerte en video i sosiale medier der man kan se en haltende Haaland angivelig på vei inn til en medisinsk undersøkelse.

Se alle målene til Haaland i Premier League.

– Det var tre årsaker: Først og fremst var han sliten. Den andre grunnen var at han har slitt med feber, mens det siste er at han fikk en smell i foten. Derfor kunne han ikke spille i annenomgang, forklarte City-trener Pep Guardiola på pressekonferansen etter Dortmund-kampen.

Manchester City gjester Leicester lørdag kl. 13.30, altså om under ett døgn. For Haalands del virker det å bli en kamp mot klokken for å rekke kampen. Hvis nordmannen ikke blir klar, vil argentinske Julian Alvarez (22) være den naturlige erstatteren, bekrefter Guardiola.

Haaland står med 17 mål på 11 ligakamper. Med ett mål til vil han tangere Alfie Haalands 18 mål i Premier League. Det tok faren 181 kamper.