Ødegaard-tall vekker oppsikt: – En undervurdert del av hans spill

ULLEVAAL STADION (VG) Nesten ingen spillere løper mer enn Martin Ødegaard (24). Ekspertene mener at landslagskapteinen ikke får nok ære for sitt defensive bidrag.

fullskjerm neste SELFIE: Martin Ødegaard tok seg tid til å ta bilder sammen med fansen etter tirsdagens trening. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG





Publisert: 05.09.2023 18:56

– Han løper både langt og har mange intensive løp. Det er en god kombinasjon for en midtbanespiller, sier landslagssjef Ståle Solbakken under tirsdagens pressekonferanse.

Han har også ordene sine i behold. Tall fra Premier League viser at det bare var seks spillere som la ned flere kilometer i løpet av fjorårets Premier League-sesong enn Martin Ødegaard.

– Det er en undervurdert del av hans spill, sier Viking-spiller Kristoffer Løkberg til VG.

Fakta Topp ti løpsmaskiner i Premier League 2022/23 James Ward-Prowse, Southampton (433,38 km) Pascal Gross, Brighton (418,88 km) Declan Rice, West Ham (412,95 km) Alex Iwobi, Everton (405,77 km) Timothy Castagne, Leicester (404,37 km) Bruno Fernandes, Manchester United (402,52 km) Martin Ødegaard, Arsenal (396,43 km) Harry Kane, Tottenham (394,78 km) Jefferson Lerma, Bournemouth (387,16 km) Kieran Trippier, Newcastle (376,70 km) Vis mer

I tillegg til å spille i Eliteserien jobber han som fotballekspert i NRK, hvor han blant annet setter børs på Norges landskamper.

– Både for Arsenal og Norge har han en rolle som krever mye av ham defensivt, og det løser han med både med sin klokskap og sin fysiske kapasitet, sier Løkberg, som selv er kjent som en løpsmaskin.

Lagkamerat Sander Berge er blant dem som har fått kjenne på tempoet i Premier League:

VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden sier at fysikken hans har blitt sett på som en svakhet, men at han kompenserer med «godt over middels stor løpskapasitet».

– Hvis du ser Arsenal og Norge spille kamper, så ser du raskt at Ødegaard ofte er den som starter presset, ved å jage motstanderens stoppere og backer – og jager medspillerne til det samme, sier Svegaarden.

PÅ TRENING: Martin Ødegaard i aksjon under tirsdagens trening på Ullevaal stadion. Vis mer

Han påpeker at høyt og aggressivt press er en viktig del av hverdagen i London.

– Han har utviklet spillet sitt mye på det området etter at han kom til Arsenal. Martin Ødegaard er ekstremt godt trent, lett-trent og har stor motor innebygd. I dag er det en like viktig del av spillet hans som pasninger og blikket.

På tross av utallige kilometere i beina har Ødegaard gitt klar beskjed: Han ønsker å spille mot Jordan. Det ønsket har Solbakken tenkt å innfri.

– Han er veldig opptatt av å beholde rytmen. Han vil ikke få åtte-ni dager mellom kampene. Det handler om at han er i starten av sesongen, sier landslagssjefen.