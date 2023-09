Sæter har signert ny kontrakt med Rosenborg: – Guttedrøm

Ole Sæter (27) forlenger med Rosenborg ut 2026.

BLIR: Ole Sæter og Rosenborg har kommet til enighet om en ny avtale. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 13:13 Oppdatert: 08.09.2023 13:33

– Lerkendal, jeg har kommet for å bli, sier Sæter i videoen publisert på Rosenborg Ballklubs X-konto fredag.

Dermed har trønderen bestemt seg for å forlenge med Rosenborg, i det som ble en treårskontrakt. Trønderklubben har vist interesse for å forlenge med Sæter i lengre tid, men forhandlingene har ikke ført frem før nå.

– Jeg kjenner på en blanding av stolthet og lettelse. Det har vært en lang prosess, men jeg vet hvor jeg kommer fra. Trøndelag og Trondheim er byen min. Da er naturligvis Rosenborg hjemmet mitt også. Da ble valget til slutt ganske enkelt, sier Sæter til RBKs nettsider.

Sæter sto fra 1. juli fritt til å forlenge med andre klubber, da kontrakten i utgangspunktet gikk ut etter denne sesongen.

Blant annet kunne VG erfare i juni at den nederlandske klubben Vitesse hadde kommet med et kontraktstilbud.

Slik ble det derimot ikke, og det er en stolt Sæter som velger å forlenge med klubben i sitt hjerte.

– Jeg lever drømmen, så hvorfor gi fra seg det? Dette er en mulighet jeg ikke får igjen, og det gir meg frysninger å tenke på at jeg skal fortsette å spille for Rosenborg. Så handler det om å få frysningene ut i underholdning og handling også. Så skal vi se at det blir resultater til slutt, sier Sæter.

– At jeg nå sitter her og har forlenget kontrakten med nummer ni på ryggen, er en guttedrøm, fortsetter han.

I år har det blitt åtte kamper og fire mål i Eliteserien for 27-åringen. Rosenborg ligger på 9. plass med 28 poeng.