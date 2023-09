Landslagskapteinen «føler seg gammel»: – Er ikke så ung lenger

ULLEVAAL STADION (VG) Martin Ødegaard (24) gliste bra da han fikk spørsmål om de stadig yngre medspillerne sine på landslaget. Landslagskapteinen er klar for presset som venter mot Georgia.

«VETERAN»: Martin Ødegaard på vei til trening etter mandagens pressekonferanse. I bakgrunnen tar Ståle Solbakken plass for sin seanse. Vis mer









Publisert: 11.09.2023 19:56

– Først og fremst tenker jeg at jeg begynner og føle meg litt gammel når det kommer inn 05-spillere. Da føler jeg meg ikke så ung lenger, men jeg tenker at det er positivt at det er mange spennende unggutter som tar steg og tar plass, sier Ødegaard.

Det har gått noen år siden Martin (15) skapte oppsikt verden over som den yngste landslagsspilleren noensinne.

Nå er Martin Ødegaard (24) en av bærebjelkene på det norske laget som er yngre enn på flere år.

– Det synes jeg er veldig kult. Da er det viktig at vi som har vært her en stund tar enda mer ansvar og hjelper de.

Med seg i angrep har Ødegaard fått med 18 år gamle Antonio Nusa.

Den fotrappe angriperen scoret i sin debut mot Jordan. Scoringen til 2005-modellen gjorde at han ble den nest yngste målscoreren i norsk landslagshistorie.

LEDESTJERNER: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er de to største stjernene på dagens landslag. Vis mer

Osame Sahraoui (22) er landslagets nest yngste i stallen. Han debuterte også mot Jordan. Nåværende landslagstropp har en snittalder på 25, ett drøyt år yngre enn fjorårets tropp.

Ødegaard har allere vært landslagsspiller i mange år og er kaptein for Arsenal.

Ødegaard ble hyllet av TV 2-ekspert Morten Langli for presspillet sitt i den betydningsløse kampen mot Jordan torsdag.

– Du ser ikke så mange av de verdensstjernene som gjør det, sa Langli, tydelig imponert over måten landslagskapteinen sto frem på.

– Det å spille for Norge er noe jeg setter veldig høyt. Jeg elsker å spille for Norge og det laget. Jeg har kjempestor tro på det vi driver med. Om det er privatkamp eller tellende kamp, gir jeg alt, sier Martin Ødegaard på VGs spørsmål mandag.

Tirsdag tar Norge imot Georgia klokken 20.45 til et utsolgt Ullevaal stadion. Det er essensielt for Norge å vinne den kampen, skal det være håp om å kvalifisere seg direkte til EM.

– Hvor mye kjenner du på ansvaret og et eventuelt press når EM-plassen er så usikker som den er nå?

– Press er en del av fotballen. Det trives jeg godt med. Jeg liker å spille under press og med forventninger. Det hører med. Vi har satt oss i en vanskeligere situasjon enn det vi hadde håpet på, men hvis vi vinner resten av kampene, så tror jeg vi har en god sjanse.

Hyllesten kom noen dager etter at Viking-spiller Kristoffer Løkberg påpekte at løpskapasiteten til Ødegaard var en undervurdert del av hans spill. Kun seks spillere har løpt mer i årets Premier League enn nordmannen så langt (396,43 kilometer).

Fakta Topp ti løpsmaskiner i Premier League 2022/23 James Ward-Prowse, Southampton (433,38 km)

Pascal Groß, Brighton (418,88 km)

Declan Rice, West Ham (412,95 km)

Alex Iwobi, Everton (405,77 km)

Timothy Castagne, Leicester (404,37 km)

Bruno Fernandes, Manchester United (402,52 km)

Martin Ødegaard, Arsenal (396,43 km)

Harry Kane, Tottenham (394,78 km)

Jefferson Lerma, Bournemouth (387,16 km)

Kieran Trippier, Newcastle (376,70 km) Vis mer

Norge er to poeng bak Spania, som har én kamp mindre spilt, med fire kamper igjen av EM-kvalifiseringen. Alt annet enn tre poeng er ikke godt nok mot Georgia på Ullevaal tirsdag.

Spania tar imot Kypros på hjemmebane samtidig som Norges nøkkelkamp. Skottland topper gruppen med fem av fem seire.

– Ingen av oss har gitt opp den kvaliken. Det er fullt mulig. Det er helt avgjørende for oss å vinne denne kampen. Vi går inn i den kampen med maks motivasjon, sier Ødegaard.