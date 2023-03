FFK-legenden «Snæbbus» er død: – En av de aller største

En av Fredrikstad Fotballklubbs største profiler gjennom tidene, Per «Snæbbus» Kristoffersen har gått bort, 85 år gammel.

FFK-PROFIL: Per «Snæbbus» Kristoffersen , her fotografert på Fredrikstad Stadion i 2017.

02.03.2023 21:03 Oppdatert 02.03.2023 21:46

Kristoffersen gikk bort 2. mars etter kort tids sykeleie, skriver Fredriksstad Blad torsdag kveld.

– Med hans bortgang er et stykke Fredrikstad-historie revet bort. Han var virkelig en av de aller største, minnes tidligere sportskommentator i NRK, Arne Scheie til avisen.

Per Kristoffersen noterte seg for 147 scoringer i norsk toppdivisjon, og er nummer fem på listen over tidenes toppscorere, kun slått av Sigurd Rushfeldt (172), Harald Martin Brattbakk (166), Petter Belsvik (159) og Odd Iversen (158).

«Snæbbus», som han ble kalt, var med på å vinne tre seriemesterskap og tre cupgull for FFK mellom 1956 og 1968.

Kristoffersen ble fire ganger toppscorer i den norske Eliteserien og fikk 25 landskamper for Norge.

I følge Fredriksstad Blad var det trener Tollef Olsen som ga Kristoffersen klengenavnet «Snæbbus». Han mente Per var kjapp i replikken og skal en gang ha kommentert:

– Du er en fin «snæbb».

Siden den gang gikk han bare under navnet «Snæbbus».