Beckham sparket kompisen Neville: – Vanskelig avgjørelse

Phil Neville (46) er ferdig som manager i den David Beckham-eide MLS-klubben Inter Miami. Det bekrefter klubben på Instagram.

SPARKET KOMPISEN: David Beckham (t.h.) fikk kritikk for at han ansatte kompisen Phil Neville tilbake i 2021. Nå har Neville fått sparken. Mannen til venstre er Beckhams gode venn David Gardner.





02.06.2023 00:15 Oppdatert 02.06.2023 01:05

Den gamle Manchester United-backen ble trener for MLS-klubben i januar 2021, men blir fjernet sammen med store deler av støtteapparatet.

Klubben eies blant annet av David Beckham, som spilte med Neville i Manchester United. David Beckham er også klubbpresident, og er ansvarlig for å ansette og sparke trenere.

– Noen ganger må man ta de vanskeligste avgjørelsene, og dessverre føler vi at det er på tide å gjøre en endring, sier Beckham i en uttalelse.

Akademitrener Javi Morales tar over som midlertidig hovedtrener.

– Da vi ansatte Phil visste vi at han ville gi alt for Inter Miami, og jeg har sett han jobbe utrolig hardt og målbevisst mot målene våre. Han og familien har omfavnet Miami, og han har ofret mye for å gi suksess til byen og fansen, sier David Beckham.

KLAR BESKJED: Fansen ville ha Neville sparket.

Phil Neville har stått i hardt vær flere ganger i Florida. Nå ligger det hardtsatsende laget nederst i Eastern Conference og det var bare et spørsmål om tid før kompisen Beckham måtte ta det tunge valget om å kvitte seg med eks-lagkameraten.

– Jeg vil takke eierne til Inter Miami for at de stolte på meg som en del av dette prosjektet. Jeg er takknemlig for å ha vært en del av å bygge denne klubben, og jeg ønsker Inter Miami alt godt i fremtiden, sier Phil Neville selv via nettsiden til klubben.

Før Inter Miami var Neville trener for det engelske kvinnelaget.

Javi Morales som nå tar over som trener har vært trener for akademilaget til Inter Miami, der David Beckhams sønn Romeo spiller. Han imponerte med en frisparkperle hentet ut fra farens bok i fjor: