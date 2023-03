Elsket og hatet – slik blir VAR i Norge: – De som håper på feilfri dømming blir skuffet

Det er både elsket og hatet, men nå kommer VAR til Eliteserien. Toppdommer Sigurd Smehus Kringstad er positiv.

Sigurd Smehus Kringstad fra Valderøya skal både være hoveddommer og VAR-dommer i Eliteserien kommende sesong.

15.03.2023 14:19 Oppdatert 15.03.2023 14:33

Når AaFK møter Vålerenga i første seriekamp 10. april, blir det første gang VAR (Video Assistant Referee) tas i bruk i Eliteserien.

Enkelt fortalt er videodømming et støttesystem for å unngå feilaktige dommeravgjørelser i fotballkamper. Videodommere sitter på et kontor på Holbergs plass i Oslo og vurderer avgjørende situasjoner fra kamper, ved hjelp av repriser fra flere vinkler.