Stormzy kjøper fotballag sammen med Zaha

Den kjente britiske rapperen Stormzy og angriper Wilfried Zaha (30) slår seg sammen og kjøper fotballaget AFC Croydon.

KJØPER FOTBALLAG: Stormzy kjøper AFC Croydon sammen med Wilfried Zaha. Vis mer

Paret er oppvokst bare et steinkast fra der stadionen til klubben ligger. Stormzy og Zaha er to av tre i et konsortium som kjøper klubben som ligger utenfor ligasystemet i England.

AFC Croydon spiller i niendedivisjon.

– Konsortiumet vil eie og drive det som er barndomsklubben deres, sier AFC Croydon i en uttalelse.

Stormy og Zaha er det andre kjente paret som investerer i et lag nedover i divisjonssystemet i England. Skuespillerne Ryan Reynolds og Rob McElHenney har investert kraftig i Wrexham, som rykket opp til League 2 i våres.

Zaha begynte sin fotballkarriere i Crystal Palace, før han dro til Manchester United i 2013. Den overgangen ble mislykket, og Zaha dro tilbake til Palace i 2015.

Han spilte to landskamper for England, før han byttet landslag til Elfenbenskysten. Zahas kontrakt med Palace går ut i slutten av juni, og han er linket vekk til Saudi-Arabia.

The Guardian melder Palace skal ha tilbudt Zaha en kontrakt med 200 000 pund i uka, men at angriperen enda ikke har bestemt seg om han skal bli i London-klubben.

Stormzy en kjent britisk rapper med flere album som har toppet listene i England. Han snitter på 9,3 millioner månedlige lyttere på Spotify.