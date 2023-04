Ødegaard og Arsenal rotet bort to nye poeng i gullkampen: – Alt i egne hender

(West Ham – Arsenal 2–2) Martin Ødegaard (24) ga Arsenal en drømmestart med «hockeyassist» og scoring, men igjen ødela «The Gunners» for seg selv.

16.04.2023 16:54 Oppdatert 16.04.2023 17:48

– Vi ga dem håp, og det er vår feil. Vi må huske at vi fortsatt er på tabelltopp med alt i egne hender. Vi må ha den riktige mentaliteten for å være sikre på at vi vinner neste kamp, sier Ødegaard til Sky Sports etter kampslutt.

For selv om drammenseren er i sitt livs form og regelrett glødet mot West Ham ble det en tung dag for Arsenals tittelhåp med 2–2 i London.

Ødegard vartet opp med hælflikker, gjennombruddspasninger, og ikke minst: Scoring.

Etter ti minutter landet ballen bak i feltet, perfekt på innsiden av foten til nordmannen. 24-åringens kontrollerte volleyavslutning satt mellom beina på den tidligere Arsenal-keeperen Lukasz Fabianski – og 2–0 til bortelaget.

Det var Ødegaards 10. scoring denne sesongen. Åtte av dem har kommet på fremmed gress: Det er Arsenal-rekord for en midtbanespiller, ifølge Opta.

Det gjør også Martin Ødegaard til den desidert mest effektive målscoreren av midtbanespillerne i Premier League denne sesongen.

Brighton-spiller Alexis Mac Allister er nærmest, tre scoringer bak nordmannen.

Men som for en uke siden i Liverpool, snudde vinden i London.

Dommer David Coote grep inn og ga Saïd Benrahma muligheten til å redusere fra krittmerket etter en Gabriel-takling, og etter hvilen «kopierte» Jared Bowen Ødegaards scoring fra 1. omgang – men på en vanskelighetsgrad høyere.

Innlegget kom fra mye dypere i banen, og volleyavslutningen fra 10 meter krevde mye mer konsentrasjon for å overliste Ramsdale.

I den blå delen av Manchester satt en langhåret jærbu trolig med et stort smil om munnen.

Sky Sports-ekspert Roy Keane var ikke nådig i sin vurdering av «The Gunners»:

– Forrige uke tilga vi dem, fordi de spilte mot en vanskelig motstander i Liverpool. I dag er det et selvpåført poengtap, spesielt med den første straffen de gir vekk, sier Keane.

– Utrolig skuffende. Måten vi startet på var fantastisk igjen, vi hadde fullstending kontroll, men så mistet vi mål og mening, sier Arsenal-sjef Mikel Arteta til Sky Sports.

Like før hadde Bukayo Saka brent sitt første straffespark siden EM-finalen i 2021 da han hadde muligheten til å øke til 3–1 fra 11 meter.

I stedet ble det 2–2 og et vanvittig kjør resten av kampen. Med Manchester City pustende i nakken var Arsenal-spillerne svært klar over at de ikke hadde råd til å tape poeng mot bunnlaget West Ham, og det var tendenser til panikk da klokken tikket mot 90+5.

Scoringen kom aldri, og dermed har Arsenal rotet bort to 2–0-ledelser på rad. Det samme skjedde mot Liverpool for en uke siden.

Det betyr også at Arsenal nå i realiteten kun er ett poeng foran City hvis Haaland & co. vinner sin utsatte kamp mot Brighton.

Arsenal og Manchester City møtes 26. april.