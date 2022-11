Fotball-VM i Qatar: Nye detaljer om det skitne spillet

I en ekstra konvolutt hadde FIFA-president Sepp Blatter en sensasjonell overraskelse på lur. VM-kuppet var gjennomført. Så kom korrupsjonsskandalene – og anklagene om sportsvasking. Nå forteller fotballtopp Sondre Kåfjord om de ville tilstandene – og hvordan VM-arkitekten ble felt.

NYE DETALJER

OM DET SKITNE

SPILLET

2. desember 2010: VM for 2018 skal avgjøres. FIFA gir mesterskapet til Russland. Men samtidig bestemmer de seg for hvor 2022-VM skal finne sted.

Noe slikt har FIFA aldri tidligere gjort. Qatar, verdens rikeste land, har flekset med musklene og stått for tidenes fotballkupp.

Landet har inngått gassavtaler med nøkkelpersoner i Paraguay og Thailand. Det er lovet kjøp av franske jagerfly og storklubben PSG. Men denne historien handler om mer enn storpolitiske spørsmål:

Allerede før avstemningen ble de første FIFA-toppene avslørt for å motta penger mot sin stemme. Derfor var det bare naturlig at ryktene om korrupsjon fortsatte å gå etter den sensasjonelle tildelingen.

Etter hvert kom det håndfaste bevis, ikke minst i en amerikansk etterforskning arrow-outward-link som viste at navngitte styremedlemmer i FIFA skal ha mottatt millioner av kroner i bestikkelser for å stemme på Qatar 2022.

Av de 22 representantene som bestemte at Qatar skulle tildeles det prestisjefylte mesterskapet, er 16 av dem senere enten suspendert, siktet eller puttet i fengsel.

Hvordan kunne de stemme på Qatar, med tanke på at det var andre sterke kandidater som USA, Japan, Sør-Korea og Australia?

Hvordan kunne monarkiet på den arabiske halvøya gjennomføre et av de mest kontroversielle kuppene i fotballhistorien?

– La oss kalle en spade for en spade: Vi snakker om korrupsjon, sier Jonathan Calvert.

Journalisten fra The Sunday Times satt godt tilbakelent i en dyp hotellsofa da han pratet med VG i 2015. Da hadde han fått innsyn i millioner av interne dokumenter og avslørt hvordan Qatar egentlig sikret seg fotball-VM.

Resultatet ble boken «The Ugly Game» – som rystet en hel fotballverden.

Totalbefolkningen i Qatar er på bare 2,8 millioner – de fleste av dem er gjestearbeidere. Qatar blir det desidert minste landet, i areal, som har arrangert fotball-VM.

Landet er et monarki med Tamim bin Hamad Al Thani som emir. Hans forfedre har vært ved makten helt siden Qatar ble grunnlagt i 1850.

Det kan virke som at FIFA, og for den slags skyld andre store idrettsorganisasjoner, ofte synes det er greit med land der det ikke er så mye demokrati. Forrige VM, i 2018, gikk i Vladimir Putins Russland.

I april 2013 sa daværende generalsekretær i FIFA, Jérôme Valcke, det rett ut: – Jeg vil si noe som er sprøtt, men det er noen ganger lettere å organisere VM i et land med mindre demokrati.

Dette sa Valcke under et symposium, gjengitt av Reuters arrow-outward-link .

– Når du har et veldig sterkt statsoverhode som kan bestemme, som Putin kanskje kan gjøre for 2018, er det lettere for oss arrangører enn i et land som Tyskland, der du må forhandle på forskjellige nivåer, fortsatte FIFAs generalsekretær.

Januar 2010: Det er Afrika-mesterskap i Libya. Samtidig skal det afrikanske fotballforbundet ha sin generalforsamling. De har dårlig råd, men Qatar putter inn penger og sponsor kongressen. Til gjengjeld får de presentere sitt kandidatur til de delegatene som sitter i FIFAs eksekutivkomité og skal ta avgjørelsen om VM i 2022.

En misfornøyd lobbyist fra et annet kandidatland sender ut en e-post:

«Så vidt vi husker, er det aller første gang en kongress ekskluderer 99 prosent av kandidatene fra å være til stede, og tilbyr samtidig én nasjon tilgang til sitt forum» – ifølge den kjente fotballjournalisten Simon Kuper i en artikkel i AskMen.com.

«Hvis du er kandidatland, kan du sette deg ned med FIFA-styremedlem over et glass utmerket vin og spørre hvordan du kan bidra til å ’utvikle’ fotball i landet hans. Han kan be deg om å fly et av landets ungdomslag til en turnering et sted i verden. Han kan be deg bygge et stadion i landet hans. Han kan spørre deg om begge deler – og mer i tillegg. Du kan gi ham disse tingene ganske lovlig», skriver Kuper, men fortsetter:

«Du kan også invitere ham på en ’fakta-tur’ til landet ditt. Selvfølgelig skal han ikke fly på økonomiklasse eller bo på Holiday Inn, og du vil sørge for at han har det gøy. Alt dette som sannsynligvis er lovlig; FIFAs regler er ikke helt klare.»

Simon Kuper fastslår:

«Det er lobbying som vinner verdensmesterskap.»

For å få VM ble FIFA tilbudt heftige 880 millioner dollar – 9,3 milliarder kroner etter dagens kurs – fra Qatar, skrev Sunday Times arrow-outward-link i mars 2019. Det skjedde bare tre uker før avstemningen, ifølge papirer som avisen hevder å ha sett.

Det enorme budet skal ha blitt lagt frem av representanter for TV-stasjonen Al Jazeera, som eies av Qatars emir, skrev Sunday Times. I dette lå det også en ekstra bonus på 100 millioner dollar om Qatar skulle vinne avstemningen.

Avisen hevdet at budet fra al-Jazeera var fem ganger så stort som for tidligere TV-avtaler og derfor ikke kunne være en vanlig kommersiell avtale.

Men mistanken til Qatars økonomiske fotball-lek startet lenge før dette.

Juli 2011: Etter en FIFA-gransking blir Mohamed bin Hammam fra Qatar utestengt fra fotball på livstid. Det anses bevist at han har gitt bestikkelser for å sikre seg stemmer til presidentvalget i FIFA.

– Han reiste til Karibia i privatfly og møtte alle landene i CONCACAF, sier Sondre Kåfjord (74) til VG.

CONCACAF består av fotballforbundene i Mellom- og Nord-Amerika.

Kåfjord var norsk fotballpresident frem til 2010. Men han satt også i etisk komité i FIFA. Nå forteller han om hvordan hver eneste øy i Karibia har sitt eget flagg og et eget medlem i FIFA.

– Bin Hammam kalte hvert land inn på et kontor han hadde fått låne og ga dem en konvolutt med 15.000 dollar hver. Det er jo lett å skjønne hvorfor han gjorde dette. Han skulle ha stemmene deres. Men det lekket ut, og én av 26 FIFA-medlemmer valgte å si det som det var. Det ble bøter og utestengelser på hele banden. Dette var starten på bin Hammans fall, sier Kåfjord i dag.

Bin Hammam trekker dermed sitt kandidatur, og mektige Sepp Blatter blir gjenvalgt uten motkandidat i juni 2011 – altså et halvt år etter at Qatar er blitt tildelt VM.

Ett år senere opphever CAS – idrettens voldgiftsrett –dommen mot bin Hammam, men i desember 2012 blir han igjen utestengt på livstid. Og nå for godt.

I 2014 kommer en ny avsløring fra Sunday Times: Bin Hammam har bestukket fotball-ledere i omtrent 15 afrikanske land – for å få deres stemmer ved FIFA-valget i 2010.

Hvor mye penger Qatar brukte på selve VM-budet, er ikke godt å si, men The Guardian har antatt beløpet til å være 200 millioner dollar – 2,1 milliarder kroner etter dagens kurs, skriver Bleacher Report arrow-outward-link .

De skriver videre at konkurrenten Australia til sammenligning brukte 42,7 millioner dollar, USA mindre enn fem millioner dollar og England 24 millioner dollar – en sum som ble sterkt kritisert i engelske medier for å være unødvendig mye.

Men Qatar brukte altså nesten ti ganger så mye.

– De sakene vi hadde i etisk komité i 2009 og 2010 ... Det var helt ville saker, sier Sondre Kåfjord.

I selve avstemningen skal i utgangspunktet 24 menn fatte en avgjørelse. De sitter alle sammen i FIFAs eksekutivkomité.

Men allerede et par uker tidligere blir Reynald Temarii fra Tahiti og Amos Adamu fra Nigeria utestengt fra FIFA – og kan dermed ikke stemme. Med skjult kamera filmer Sunday Times dem mens de ber om penger i bytte mot stemmene sine.

De blir med andre ord tatt med buksene nede.

Det er derfor 22 menn som i 2010 skal bestemme at Qatar skal få lov til å arrangere fotball-VM i 2022. Én etter én blir rivalene utstemt. Først Australia, som kun får én stemme i runde én. Så Japan og Sør-Korea. I finalen vinner Qatar 14–8 over USA.

– Det var et sjokk da det ble Qatar, sier Sondre Kåfjord. Hva tenkte fotballpresidenten idet konvolutten med «Qatar» ble vist frem av Sepp Blatter?

– Da skjønte jeg umiddelbart hva som hadde skjedd. Det finnes ikke én logisk grunn til å velge Qatar, svarer Kåfjord.

– Er det åpenbart for deg at årets VM er kjøpt og betalt?

– Jaja, det er åpenbart at det var kjøpt og betalt. Det var ulike betalingsmåter. Noe var kontant, og andre betalinger skjedde gjennom storpolitikk. Men det var jo så mange av dem som stemte, som endte opp med å bli buret inne.

I sesongpremieren på VG-podkasten «Guds Hånd» forteller Sondre Kåfjord om hvordan hver eneste øy i Karibia har sitt eget flagg og et eget medlem i FIFA. Episoden arrow-outward-link – som er tilgjengelig fra torsdag 17. november – tar for seg hvordan Qatar kjøpte et verdensmesterkap i fotball.

The Sunday Times har, etter å ha fått innsyn i millioner av dokumenter, fortalt hvordan den ene gaven etter den andre ble gitt fra selskaper som kan knyttes til Mohammed bin Hammam.

Fotballtoppen fra Qatar startet med Afrika:

Fire FIFA-stemmer ved valget av VM-nasjon for 2022 kom fra dette kontinentet.

Bin Hammam fløy dem, ifølge The Sunday Times, på luksusturer til både Doha og Kuala Lumpur. Fotballtoppene bodde på storslåtte hoteller og ble utstyrt med rådyre gaver til familien.

Alt ble betalt av apparatet rundt bin Hammam, kunne reporter Jonathan Calvert avdekke.

Deretter rant det inn med e-poster. I boken «The Ugly Game» ramser Calvert og medforfatter Heidi Blake opp den ene fotballederen etter den andre som ba bin Hammam om penger – til såkalte «prosjekter».

Pengene gikk til kontoer de disponerte privat.

Og mannen fra Qatar åpnet lommeboken. 10.000 dollar til den ene. 50.000 til den andre. Millionene fløy ut entreprenørselskapet hans, Kemco, i Qatar. Ofte var det datterens Aishas kontoer som ble brukt.

«Jeg har all mulig grunn til å være takknemlig, og det er jeg virkelig, min kjære president og bror!!!» skrev fotballpresidenten i Gambia, Seedy Kinteh, etter at han skal ha fått 10.000 dollar overført fra bin Hammam.

Senere fikk han angivelig ytterliggere 50.000 dollar til en ny bil.

Og Kinteh var ikke alene om å ta imot. Tvert imot.

Senere var det fotballedere fra Asia som skulle smøres til å stemme på Qatar.

– Vi fikk aldri konfrontert bin Hammam med alt dette. Han svarte ikke på e-post eller telefon. I New York fikk vi fatt i sønnen hans, men han sa at hverken faren eller familien ville si noe, fortalte Jonathan Calvert til VG i 2015.

Strategien til bin Hammam fungerte, selv om han selv ble kastet ut av FIFA.

Den 2. desember 2010 leste Sepp Blatter opp Qatar da VM-arrangøren for 2022 skulle annonseres.

– Hva sier myndighetene i Qatar til påstandene deres?

– De hevder at de ikke aner hva Mohammed bin Hammam drev med. Han var helt uavhengig fra søknaden deres. Det var ingen kontakt mellom dem, sier de. Men det er naturligvis bare sprøyt, svarer Calvert.

– Sjeik Mohammed sa rett før FIFA-avstemningen, i november 2010, at bin Hammam var det beste kortet de hadde. Og i e-postene fra fotballedere som tok imot penger, så takker de – og understreker at de skal stemme på Qatar.

Dette er de 22 mennene som tok avgjørelsen – og hva som har skjedd med dem i ettertid:

November 2022: For Qatar-VM sin del fortsetter pengene å flyte før mesterskapet tar avspark søndag 20. november.

Ifølge en rapport fra Deloitte arrow-outward-link har landet brukt mer enn 200 milliarder dollar til bygging av stadioner, hoteller, transport og annen infrastruktur til mesterskapet. Det tilsvarer 2100 milliarder kroner, altså atskillig mer enn det norske statsbudsjettet for 2023.

Summen er dessuten er mer enn ti ganger så mye som Russland brukte på sitt fotball-VM for fire år siden.

– Så fort VM er i gang, forsvinner ofte alle tanker om migrantarbeidere og annen elendighet i Qatar. Da blir det gjerne «fotball–fotball–fotball». Men for min egen del må jeg innrømme at det er en ganske kraftig bismak her, sier Sondre Kåfjord.

– Jeg skal ikke slå av TV-en. Men jeg skulle ønske det hadde vært et annet sted.