Klopp svarer på Núñez-kritikken: – Prestasjonen var eksepsjonell

Darwin Núñez (23) misbrukte den ene gode muligheten etter den andre mot Aston Villa. Manager Jürgen Klopp mener imidlertid at Liverpool-spissen spilte en strålende kamp.

FORNØYD TROSS BOM-BONANZA: Liverpool-manager Jürgen Klopp (t.h.) i kjent stil under oppgjøret mot Aston Villa - der Darwin Núñez (uklar i forgrunnen) brente fire store sjanser.

27. des. 2022 11:38 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Darwin spilte en utrolig kamp. Han kommer til å score mål. Det har jeg ingen tvil om, men han gir oss mye mer enn det. Denne prestasjonen til Darwin var eksepsjonell, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp på pressekonferansen etter mandagens 3–1-seier borte mot Aston Villa.

Til tross for tre poeng og en strålende start i Premier League etter VM-pausen, måtte Klopp svare på mange spørsmål fra den britiske pressen om den tidvis utskjelte Liverpool-spissen.

Darwin Núñez gikk nemlig målløs av banen til tross for at han kom seg til flere store muligheter gjennom kampen.

– Núñez er et stort problem der oppe for motstandernes forsvar, men han må begynne å sette de sjansene i mål for at de skal avgjøre kamper, sier Avaldsnes-trener og tidligere Liverpool-spiller John Arne Riise på sendingen til Viaplay.

– Selv om han brenner målsjanser som om han skulle vært en pyroman, så er han fortsatt veldig avgjørende for den her seieren, istemmer den nylig pensjonerte fotballspilleren Pål André Helland.

– Det er ikke sånn at han kan lukke øynene og så går plutselig alt inn. Noen ganger kan man det, men han har ikke kommet dit ennå. Jeg begynte ikke i denne bransjen i går, og har hatt mange spisser i min tid. Jeg vet at scoringer virkelig ikke er det viktigste i starten, sier Klopp og trekker frem arbeidsinnsatsen og rommene Núñez lager.

– Han er ustoppelig de gangene han holder på ballen, og så spiller i riktig øyeblikk. Det finnes virkelig ikke en forsvarsspiller som kan holde følge med tempoet hans. Så får jeg med meg det som blir sagt om ham, og det går helt fint. Vi forholder oss rolig til det, og han spilte en eksepsjonell kamp. Vi vant 3–1, og det er alt som teller, sier Klopp.

Grafikk: www.sofascore.com

På sosiale medier var det mange som moret seg med Núñez’ bommene underveis i oppgjøret i Birmingham:

– Føles som Darwin Núñez spiller slik det ville sett ut om Manchester United hadde signert Usain Bolt, skriver The Mirror-journalist Tom Victor på Twitter.

– Kan ærlig talt ikke si om Núñez tuller med oss lenger, tweetet The Anfield Wrap-skribent Leanne Prescott.

Núñez var selv ute på Instagram og takket for støtten etter kampen, men sendte samtidig et lite stikk til kritikerne:

– Til dere andre: ta det rolig...

Siden sommerens overgang på 750 millioner kroner fra Benfica, har Núñez scoret ni mål på 20 kamper i alle turneringer for Liverpool.

Selv om det ikke ble mål for uruguayaneren i den første kampen etter VM-pausen, ble han kåret til banens beste av den engelske rettighetshaveren Amazon Prime.

– Herlig å se at Amazon gir banens beste-prisen til Núñez. Det er på tide at vi slutter å forbinde misbrukte sjanser med dårlige prestasjoner. Han var livsfarlig i dag, skriver Liverpool Echo-skribent Josh Williams på Twitter.