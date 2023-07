Graham Hansen-tirade etter vrakingen: – Føler jeg har blitt tråkket på i ett år

HAMILTON (VG) (Sveits – Norge 0–0) En tydelig frustrert Caroline Graham Hansen kommer med en eksplosiv tirade etter vrakingen mot Sveits. Hun føler seg tråkket på og gir Janteloven skylden.











– Det er tøft. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er ikke så mye jeg får sagt. Jeg føler jeg står her litt med hendene bundet, sier Caroline Graham Hansen til VG om at hun ble vraket fra start til 0–0-kampen mot Sveits.

I et intervju med Viaplay var det til slutt mye hun valgte å si. Det endte med en tirade fra Barcelona-spilleren mot landslagsledelsen etter hun ble vraket fra start til 0–0-kampen mot Sveits.

– Jeg føler jeg har blitt tråkket på i ett år. Man snakker hele tiden om at man skal stå sammen som lag og nasjon, men jeg føler det siste året har jeg bare tatt imot og det er ikke sånn at man skal få noe gratis her i livet, men en viss respekt trodde jeg at jeg hadde opparbeidet meg. Sånn var det ikke. Kanskje må man se seg selv i speilet og tro mindre om meg selv, sier Graham Hansen.

HARDT UT: Caroline Graham Hansen ble vraket til skjebnekampen mot Sveits, og svarte med krass kritikk av landslagsledelsen. Her med landslagssjef Hege Riise ved sin side.

Like etter at Martin Sjögren fikk sparken etter EM i fjor, valgte Graham Hansen å ta en pause fra landslaget. Hun er åpenbart ikke fornøyd med hva hun møter etter returen.

– Janteloven står tydeligvis sterkt i Norge. Jeg skal gå ikke gå inn på hvem her i pressen, men man forstår kanskje mellom linjene hva som skjer og hvor skoen trykker, fortsetter hun.

– Det tror jeg ikke jeg skal kommentere. Det får Caro stå for. Jeg har ikke sett det eller hørt det, så det kan jeg ikke forholde meg til, sier landslagssjef Hege Riise på pressekonferansen etter kamp.

Det vakte store reaksjoner da rapportene om Graham Hansen-vraking kom mandag, og de rapportene viste seg å stemme da laget til tirsdagens kamp mot Sveits kom. Graham Hansen ble sittende på benken i en snau time, men klarte ikke å bidra til norsk scoring i Hamilton.

Hege Riise sier valget om å vrake Graham Hansen var et valg hun fortsatt står for, og at hun gjorde avgjørelsen ut fra det hun mente var lagets beste.

– Jeg er litt overrasket over at hun tør. Dette må være en kjempeutfordring. Her er det noe som er riv ruskende galt, sier BT-ekspert og Sotra-trener Renate Blindheim i Viaplay-studio om uttalelsene fra Graham Hansen.

– Selv om man ikke er enig i det hele tatt av måten det ble gjort på eller måten man blir behandlet på, så er ikke det viktig nå. Det viktige nå er å støtte laget og klare å gjøre det beste ut av situasjonen, sier Graham Hansen til VG.

Det ble dramatisk også før avspark, da Ada Hegerberg gikk av med skade. Se dramaet her: