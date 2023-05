Raser mot Messi-straff: – Tsunami i et vannglass

Det stormer rundt Lionel Messi (35) i PSG. Han får både støtte og ramsalt kritikk.

STRAFFET: Lionel Messi har blitt suspendert i 14 dager av PSG, ifølge franske medier.





04.05.2023 11:54 Oppdatert 04.05.2023 12:46

– Konflikten kommer etter å ha skapt en tsunami i et vannglass, og forvandlet et mindre problem til en konflikt.

Slik oppsummerer den argentinske kommentatoren Claudio Mauri straffen til Lionel Messi i avisen La Nacion.

Messi ble i går suspendert fra PSGs treninger og kamper i to uker, ifølge franske RMC. Argentinas VM-helt vil i tillegg ikke få utbetalt lønn i perioden.

Grunnen er angivelig en sponsorreise til Saudi-Arabia etter tapet mot Lorient sist helg som Messi ikke skal ha informert om. Stjernen gikk glipp av en trening på grunn av turen. Messi er turistambassadør for gulfstaten, et samarbeid som har skapt kritikk.

Kritikk har også det qatarske eierskapet til PSG fått. Onsdag skrev flere medier at Messi er aktuell for en overgang til en klubb i Saudi-Arabia, med en årslønn på over fire milliarder kroner.

La Nacion-kommentator Mauri sammenligner reisen med turene som lagkamerat Neymar skal ha hatt til Brasil i forbindelse med karneval og familiebursdager.

– PSG hadde ikke den nedlatenheten og mangelen på fleksibilitet når det kom til Neymar, skriver Mauri.

PSG har hatt en skuffende sesong. De røk i åttedelsfinalen i både Champions League og cupen. I serien leder PSG med fem poeng til Marseille.

Onsdag ettermiddag var det mange PSG-ultras som samlet seg utenfor klubbens lokaler og demonstrerte mot Messi, Neymar og styret:

I Frankrike møter Messi irritasjon.

– Messi sin overgang til PSG har vært en total fiasko, konkluderer tidligere landslagsspiller Jérôme Rothen i sitt eget program på RMC.

Rothen spilte seks sesonger i Paris-klubben, og mener Messi kun kom til PSG for økonomisk gevinst.

– PSG var den eneste klubben som kunne tilby han det han ville ha. Han vil tilbake til Barcelona, men Barcelona har ikke mulighet til å hente han, sier Rothen.

– Det er nok.

TIDLIGERE PSG-SPILLER: Jérôme Rothen.

Messis kontrakt med PSG går ut til sommeren. Storavisen L’Equipe har skrevet at hans tid i klubben er over etter sesongen.

– Jeg tror turen til Saudi-Arabia var dråpen som fikk det bittelille begeret til å renne over for PSG-ledelsen. Jeg drar det langt hvis jeg kaller det et tvangsekteskap, men Messi har nok aldri kommet over barndomskjæresten Barcelona, sier Viaplay-kommentator Petter Veland.

Paul Thomas Clay, som har kommentert fransk fotball i flere år, mener Messi og PSG aldri har fungert slik det var tenkt.

– Kommersielt har det vært en suksess, og klubben har vel fått 20 millioner nye følgere i sosiale medier, men sportslig har de ikke klart det store målet med å vinne Champions League, sier Clay.

Messi kobles stadig til en retur til Barcelona, som sliter økonomisk.

Også rundt Neymar koker det i den franske hovedstadsklubben. En stor ansamling av PSG-fans samlet seg utenfor huset til den brasilianske stjernen for å demonstrere.

Klubben har fordømt supporternes handlinger i en pressemelding.