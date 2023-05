Haaland avviser matkasting: – Det er ikke sant

MADRID (VG) (Real Madrid – Manchester City 1–1) Videoen fra kampen på Santiago Bernabéu i går vakte oppsikt. Nå avviser Alfie Haaland at han kastet peanøtter på supporterne.





10.05.2023 09:22 Oppdatert 10.05.2023 13:43

Videoen, som du kan se øverst i saken, gikk viralt på sosiale medier etter semifinalen mellom Manchester City og Real Madrid.

Der ser man Alfie Haaland, Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly gestikulere til Real Madrid-supporterne fra sine plasser.

De viste forskjellige tegn med hendene og armene mot Real Madrid-supporterne. De tok også hendene mot ørene.

Senere blir de eskortert ut av sikkerhetsvakter.

På Twitter kommenterer Alfie Haaland videoen:

– Ok, Real Madrid var ikke fornøyd da vi feiret Kevin De Bruyne sitt mål. Etter det måtte vi flytte oss fordi Real Madrid-fansen ikke var fornøyde med 1–1.

Senere kommenterte han et rykte om at han hadde kastet peanøtter på hjemmefansen.

– Det gjorde jeg ikke. Det er ikke sant. Vi spøkte bra med supporterne, men de var ikke fornøyde da Manchester City scoret. Det er typisk. Etter det måtte vi flytte oss 50 meter. Alle er fornøyde. Vel, nesten..., skriver Haaland i en ny tweet, og avslutter med en blunkende smiley.

I videoen hører man også at de spanske supporterne roper «tulling» til far Haaland.

Dermed var det far Haaland som tok oppmerksomheten etter den første semifinalekampen mot Real Madrid. For Erling Braut Haaland var anonym i store deler av kampen.

Erling Braut Haaland pryder avisenes overskrifter etter gigantduellen i den spanske hovedstaden:

Episoden skal altså ifølge Haaland ha skjedd i etterkant Manchester Citys utligningsmål til 1–1 i kampens 67. minutt.

Spetalen er en norsk investor, som flere ganger har blitt sett på tribunen sammen med Alfie Haaland. Tidligere i år kjøpte Haaland seg inn i et av selskapene til Spetalen, ifølge Finansavisen.

Arne Fredly er en norsk aksjetrader og investor som er bosatt i Monaco. Ifølge Kapital er Fredly god for fem milliarder kroner. Det gir han 73. plass på deres liste over de rikeste personene i Norge.

VG har spurt Haaland og Spetalen om en kommentar, men de har ikke besvart VGs henvendelser. Heller ikke Real Madrid har svart VG.

Alfie hadde selv en lang fotballkarriere bak seg. Han fikk med seg 34 landskamper for Norge og spilte blant annet under VM i USA i 1994. Han har spilt i Premier League for Nottingham Fores, Leeds og Manchester City.