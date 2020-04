Hólmbert Fridjónsson hadde store planer om å slå hardt tilbake i år etter en skuffende 2019-sesong. Alt så bra ut helt til treningskampen mot Molde i slutten av februar før avreise til treningsleiren i Marbella.

Men 21 minutter ut i kampen tok han imot et oppspill fra Andreas Lie og skulle vende med ballen, men da gikk han ned for telling med et skrik og holdt seg til kneet. Han ble liggende nede med store smerter.