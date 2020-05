Minis melding til Stabæk-supporterne: Skjerp dere!

I en videoblogg hos bettingselskapet Nordicbet, der han er ambassadør, holder Mini Jakobsen en liten tirade mot Stabæk-supporterne. Den tidligere Rosenborg-profilen langer ut mot dem som har hetset den nye Molde-spilleren Ola Brynhildsen med Judas-banner som var hengt opp ved morens hus, og Mini mener det hele er å gå langt over streken.

– Ja, det er følelser i fotball. Og det skal vi fortsatt ha. Men så ser jeg at lederen i Stabæk Support sier at dette er innenfor «fotballsjargongen». Vil det si at vi kan kalle folk en forbanna Judas, horeunge og alt mulig fordi det er innenfor fotball? Nei! Vi skal oppføre oss som folk. Man kan være uenig og føle at Stabæk har gitt Ola mye. Men han har også gitt Stabæk mye. Han har gitt dere mye glede, sier Jakobsen i videoen.