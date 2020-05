– Vi har endret ordlyden i kompensasjonsordningen slik at vi nå også vil dekke billettinntektene for delvis avholdte arrangementer. I for eksempel fotballen, som vil spilles uten publikum, vil man kunne få dekket bortfallet av billettinntekter.

Det var den klare meldingen fra kulturminister Abid Raja overfor NRK, etter at han deltok på en trening med Odd mandag.