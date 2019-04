I 2016 klarte Herd å holde Kristiansund til 2–2 etter ordinær tid og ekstraomganger. I straffesparkkonkurransen vant Herd 4–2. Siden den gangen har Kristiansund fått et sterkere lag, mens Herd ikke har et like sterkt mannskap.

– Det er en bonuskamp for oss å skulle møte Kristiansund i cupen. Det er viktig at vi får en god inngang til kampen, at vi ikke slipper inn et tidlig mål. Vi møter knallgod motstand, sier Herd-trener Sture Fladmark til Sunnmørsposten.