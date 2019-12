Ventetiden er endelig over. Tre uker etter serieavslutningen mot Notodden skal Start spille årets viktigste kamp mot KFUM Oslo søndag. I potten ligger et dobbeltmøte mot laget som ender tredje sist i Eliteserien. Alle forventer at det blir Start.

Med forventninger kommer også press, og det er ikke større forskjell på lagene enn at Hardarsons menn må opp mot sitt beste for å ta et steg mot årets store mål, som er eliteseriespill i 2020.