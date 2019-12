ULLEVAAL: – Jeg har ikke ord nå. Det er helt fantastisk. Jeg er så stolt av denne gjengen her. Spesielt imponerende er det å se hvordan de yngre spillerne løste denne finalen og presset. For det har vært et stort trøkk rundt oss i det siste, sier en rørt Zlatko Tripic til Aftenbladet.

Rett etter kampen ble det rett og slett for mye for Tripic. Følelsene fikk fritt spillerom og tårene trillet da 10.000 Viking-supportere sang Zlatko Tripic-sangen.