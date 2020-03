Ekspert mener det er «urealistisk høye forventninger» til Start-helten

KRISTIANSAND: – Martin Ramsland er en god spiller, ikke misforstå meg, men samtidig har det blitt litt urealistisk høye forventninger etter et superkvarter mot Lillestrøm, sier fotballekspert i Eurosport, Joacim Jonsson, til Fædrelandsvennen.

Kampen han sikter til er playoffkampen mot Lillestrøm da Martin Ramsland scoret tre mål på et kvarter som sikret opprykket til Eliteserien.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Mener forventningene er for høye

Jonsson mener det er urettferdig overfor Ramsland å forvente at han skal skyte Start til himmels i Eliteserien.

– Han kommer til å gjøre det bra og score sine mål. Men gjennom karrieren har han ikke vist at han er noe annet enn en Obosliga-spiss, sier Jonsson.

Martin Ramsland spilte i Eliteserien i 2016 og 2017 for Sogndal. Det resulterte i 12 nettkjenninger.

– Jeg holder eliteserienivå

– Han har helt rett i hva han sier. Det er ingen mål å forvente fra denne karen i år. Det er bare å høre på ekspertene, sier Martin Ramsland ironisk til Fædrelandsvennen.

Han føler seg trygg på at han holder eliteserienivå og føler heller ikke at forventningene på hans skuldre er for store.

Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg føler meg i godt slag, og det har jeg gjort siden jeg kom til Start. Jeg tar med meg god selvtillit etter en god høst. Jeg vet jeg holder et eliteserienivå. Jeg har utviklet meg mye siden sist jeg spilte i Eliteserien, og kommer til å sette et enda større preg i år, sier Ramsland.

– Vanskelige å spå

Fredag var det Start sin tur til å bli analysert av fotballeksperten på Eurosport sine hjemmesider.

Jonsson sier at Start er det vanskeligste laget å spå.

– Det er mye unge og spennende spillere med et høyt potensial. Hvis de får det til å flyte så kan de slå de aller fleste. Men de har en total mangel på ledere i laget, og hvis man får motgang så kan de gå rett ned. Mange spillere er for ujevne i prestasjonene, og det gjør meg usikker, sier Jonsson.

Derfor mener Jonsson at det Start-trener Joey Hardarson burde lete etter i overgangsmarkedet er en ledertype. I sin analyse nevnte han Sarpsborg 08-spilleren Jørgen Horn.

– Men det er kanskje litt urealistisk. Men den kategorien spiller, en bauta, er det viktig å få inn, sier Eurosport sin fotballekspert.

Christoffer Andersen / NTB scanpix

Han tror Start klarer å holde seg i divisjon, og kjører en god helgardering på hvilken plassering de gulkledde havner på.

– De kan komme på alt mellom 7.- til 15.-plass. Sandefjord tar sisteplassen, det er helt sikkert, forteller Jonsson.

– Kabran har vist kvalitet, og Markovic har vist hva han er god for. Stallen har mye talent. Men det å levere over tid, er jeg usikker på om de klarer, sier Jonsson.

Jim Rune Bjorvand

Har store forventninger til Aremu

Eurosport-eksperten har store forventninger til nigerianske Afeez Aremu.

Han mener midtbanespilleren kan bli et salgsobjekt for Start.

– Han har jeg store forventninger til. Han flytter seg raskt, dekker enorme rom og er god med ballen. Men han har hatt vanskeligheter med å stabilisere seg over tid. Men at han har potensial, er det ikke et sekund tvil om. Han kan spille utenfor Norge også, mener Jonsson.