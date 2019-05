Varsler flere utskiftninger på laget: – Vi ønsker å gi en del spillere sjansen

Det skiller en divisjon mellom de to, og etter en oppløftende sesongåpning har nå Hødd fått bakkekontakt igjen med to strake tap. Som svir. Først 0–4 borte mot Stjørdals/Blink, så 1–2 hjemme i lokaloppgjøret mot Brattvåg. Og vipps er Hødd langt unna opprykksplassen. Nå er det kun berging som er mest aktuelt for blåtrøyene. Som med sine seks poeng på seks kamper ligger og vaker rundt nedrykksstreken så langt.

Men Sogndal har gjort det like dårlig som Hødd. Nøyaktig ett poeng pr. kamp har Sogndal samla sammen, og er nr. 13 på 1. divisjonstabellen.